Ιράν: Νομοσχέδιο κυριαρχίας επί των Στενών – Η πρόβλεψη για τα διόδια και οι απαγορεύσεις

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε σχέδιο για τη ρύθμιση και την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ . Το σχέδιο της επιτροπής είναι να επιβάλει «τον κυρίαρχο ρόλο του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του, επί του Στενού».

Το νομοσχέδιο, εάν γίνει νόμος, θα επιβάλλει:

Επιβολή συστήματος διοδίων σε ριάλ

Απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από το στενό

Διεκδίκηση της κυριαρχίας του Ιράν επί της στρατηγικής πλωτής οδού

Να απαγορευτεί οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει μονομερείς κυρώσεις κατά του Ιράν.

Το Ομάν έχει κληθεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars Fars.

Το κλείσιμο του στενού από το Ιράν μέσω απειλών και επιθέσεων κατά της ναυτιλίας έχει εγκλωβίσει περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας σοβαρή αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

