Κέλλας-στη-Βουλή:-Σε-εφαρμογή-σχέδιο-αντιμετώπισης-του-αφθώδους-πυρετού-στη-Λέσβ

Την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, την πλήρη ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων και τη δέσμευση για στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων της Λέσβου, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στη Βουλή για την εμφάνιση αφθώδους πυρετού στο νησί, απαντώντας στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ κας Μαρίας Κομνηνάκα και του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Βασιλείου Κόκκαλη

Ο Υφυπουργός ανέδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση της νόσου μετά από περίπου δύο δεκαετίες, με 22 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Λέσβο, επισημαίνοντας ότι ο αφθώδης πυρετός είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό νόσημα που πλήττει την κτηνοτροφία και το εμπόριο ζωικών προϊόντων.

Ξεκαθάρισε ότι η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.



Με την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος στις 15 Μαρτίου, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς.



Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, όπως η θανάτωση ζώων, η απολύμανση εγκαταστάσεων και η διαχείριση ζωοτροφών και προϊόντων. Παράλληλα, έχει οριστεί ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων, όπου πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι, ενώ απαγορεύεται η μετακίνηση και σφαγή ζώων στο νησί.



Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη ιχνηλάτηση και δειγματοληψία στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, με εντατικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, διευκρινίστηκε ότι η διάθεσή τους επιτρέπεται εντός της Λέσβου υπό προϋποθέσεις, ενώ όσα έχουν ήδη διακινηθεί εκτός νησιού κυκλοφορούν κανονικά.

Παράλληλα, ενισχύονται οι υπηρεσίες με κτηνιάτρους του ΥΠΑΑΤ και στρατιωτικά κλιμάκια, ενώ δίνεται η δυνατότητα άμεσων προσλήψεων σε τοπικό επίπεδο. Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο εμβολιασμού, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και ειδικούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των παραγωγών, με αποζημιώσεις που καλύπτουν το 100% των απωλειών και δαπανών, ενώ ενεργοποιείται και ειδικό πλαίσιο για γαλακτοπαραγωγούς και επιχειρήσεις μεταποίησης, λόγω των περιορισμών στη διάθεση προϊόντων.

Ο Χρήστος Κέλλας υπογράμμισε ότι εξετάζονται πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ενώ η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

«Η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων είναι κρίσιμη για την αποτροπή ευρύτερων επιπτώσεων στην ελληνική κτηνοτροφία», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας να σταθεί στο πλευρό των παραγωγών.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.