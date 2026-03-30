Μέτρα στήριξης: Δύσκολα fuel pass πριν το Πάσχα – Μείωση στο diesel από 1η Απριλίου

Κυρώνεται στη Βουλή η ΠΝΠ , αμέσως μετά η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την άμεση εφαρμογή των νέων μέτρων. Τι ενεργοποιείται και πότε. Ολο το χρονοδιάγραμμα.

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιήσει όλα τα νέα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ωστόσο, ακόμα και αν ανοίξει άμεσα η διαδικασία για αιτήσεις fuel pass, πολύ δύσκολα οι πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν πριν το Πάσχα να πιστώνονται στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό λογαριασμό τους τα 50-60 ευρώ.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά: Aύριο Τρίτη ψηφίζεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε προς κύρωση στη Βουλή και αυθημερόν -ή έως Τετάρτη το αργότερο- δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την άμεση εφαρμογή των νέων μέτρων.

Τι ενεργοποιείται και πότε

Ωστόσο δεν εκκινούν τα μέτρα να εφαρμόζονται όλα ταυτόχρονα. Μετά τη νομοθέτηση, το κάθε ένα απαιτεί διαφορετικά βήματα εφαρμογής. Για τους καταναλωτές, πρώτη από τις παρεμβάσεις θα φανεί η μείωση τιμής στο diesel (από την 1ης Απριλίου κιόλας). Ενώ τελευταία έρχεται η επιδότηση αγοράς καυσίμων με ψηφιακή κάρτα fuel pass, καθώς ενεργοποιείται προς στα μέσα του μηνός –και δύσκολα πριν το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε μέτρου, εξελίσσεται ως εξής:

– Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, αρχίζει επίσημα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η μειωμένη τιμή στην αντλία θα φανεί εντός 3–5 εργάσιμων ημερών, δηλαδή πρακτικά στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Το όφελος για τον καταναλωτή από την επιδότηση του κόστους πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την ΠΝΠ , ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

– για το Fuel Pass ψηφιακής κάρτας που αφορά τα 3/4 των ιδιοκτητών ΙΧ -και ιδίως όσους μετακινούνται χρησιμοποιώντας βενζίνη ή αέριο που δεν έχουν οριζόντια επιδότηση όπως το ντίζελ- το σενάριο ενεργοποίησης τις 12 Απριλίου παραμένει εξαιρετικά αμφίβολο, καθώς απαιτούνται διαδικασίες και μεσολαβούν και πολλές αργίες (τραπεζικές κυρίως, λόγω του Πάσχα των Καθολικών που εφέτος προηγείται κατά μία εβδομάδα) που περιορίζουν δραστικά τις εργάσιμες ημέρες. Το όφελος για τον καταναλωτή το δίμηνο Απρίλιο και Μάιο ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

– από 15 Μαρτίου 2026 (αναδρομικά) η ΠΝΠ καλύπτει τη μείωση ΕΦΚ στα λιπάσματα που έχουν αγοραστεί ήδη με τιμολόγια από επαγγελματίες αγρότες και αναμένεται να αποτυπωθεί σε επιστροφές με ειδική διαδικασία αιτήσεων επιστροφής του ειδικού φόρου, στο τέλος Μαΐου το πιθανότερο ίσως. Το όφελος για τους αγρότες ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ -και επιπλέον 10 εκατ. μαζί με τις αποζημιώσεις παραγωγών της Λέσβου που περιλαμβάνονται στην ίδια ΠΝΠ.

Τι θα κάνουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ

Νοικοκυριά και επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντίζελ κίνησης δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι για να προμηθευτούν σε μειωμένη τιμή στο πρατήριο. Η μείωση τιμής θα φανεί στην αντλία με κάθε ανεφαδοσιασμό πουθα γίνεται με νέο καύσιμο από 1ης Απριλίου. Στους αγρότες ο Ειδικός Φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο επιστρέφεται ολόκληρος με ξεχωριστή διαδικασία.

Ωστόσο για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, η επιδότηση Fuel Pass απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες:

– μέσα στην εβδομάδα εκδίδεται η ΚΥΑ για την επιδότηση αγοράς καυσίμων, η οποία θα καθορίσει κριτήρια επιλογής αναδόχων, κωδικούς MCC για αποδεκτά POS, διαδικασία αίτησης και πιστοποίησης δικαιούχων, καθώς και τα ποσά επιδότησης και εισοδηματικά κριτήρια – στοιχεία που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

– μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση, το χρονοδιάγραμμα είναι αβέβαιο καθώς, στη συνέχεια, επίκεινται :

α) το άνοιγμα πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων δικαιούχων, ενδεχομένως σταδιακά με βάση καταληκτικό ψηφίο ΑΦΜ και όχι για όλους αμέσως

β) επιλογή αναδόχων ιδρυμάτων πληρωμών που θα παρέχουν τις άυλες κάρτες

γ) εγκατάσταση εφαρμογής στα κινητά, ψηφιακή πιστοποίηση, φόρτιση κάρτας.

Κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας προσθέτει χρόνο. Φορτισμένη κάρτα πριν την Ανάσταση είναι το καλύτερο σενάριο, όχι το πιθανότερο για τους περισσότερους όμως. Αλλά ακόμα και για όσους επιλέξουν απλή κατάθεση σε λογαριασμό ΙΒΑΝ («θυσιάζοντας» 5 -10 ευρώ έναντι της ψηφιακής άυλης κάρτας) η έγκριση και πίστωση δικαιούχων θα γίνεται κατά κύματα, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι μάλλον δεν θα δουν τις πληρωμές στο λογαριασμό τους πριν το Πάσχα.