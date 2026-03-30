Μπέσεντ: Θα ανακτήσουμε τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επαρκώς εφοδιασμένη η παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Την άποψή του πως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι επαρκώς εφοδιασμένη, με περισσότερα πλοία να κάνουν τον διάπλου από τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Με την πάροδο του χρόνου, οι ΗΠΑ πρόκειται να ανακτήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα υπάρξει ελευθερία ναυσιπλοΐας, μέσω αμερικανικής ή πολυεθνικής συνοδείας», υπογράμμισε ο ΥΠΟΙΚ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως διεξάγονται σοβαρές συνομιλίες με «ένα νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, δηλώνοντας μάλιστα ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

Ωστόσο, απείλησε ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, και εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν αμέσως, τότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα ανατινάξουν και θα εξαφανίσουν εντελώς τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης), που σκόπιμα δεν έχουν αγγίξει έως τώρα.