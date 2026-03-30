Νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ο François-Louis Michaud

Στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) διορίστηκε επίσημα ο François-Louis Michaud, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται, ο κ. Michaud θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα από τις 16 Απριλίου 2026. Η θητεία του θα είναι πενταετής και δύναται να παραταθεί μία φορά.

Για τον διορισμό του νέου προέδρου, το συμβούλιο της EBA υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία επικαιροποιημένη λίστα με δύο υποψήφιους.

Έπειτα από συνεντεύξεις τον Ιανουάριο του 2026, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν στον διορισμό του κ. Michaud μετά από μία μυστική ψηφοφορία.

Στις 26 Φεβρουαρίου, η επιτροπή οικονομικής και νομισματικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικύρωσε τον διορισμό του.