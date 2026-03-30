Οι-Φιλιππίνες-προμηθεύτηκαν-σχεδόν-2,5-εκατ.-βαρέλια-ρωσικό-πετρέλαιο

Η Petron, η μοναδική εταιρεία διύλισης των Φιλιππίνων, προμηθεύτηκε σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς η χώρα του Ειρηνικού, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναζητά αγωνιωδώς εναλλακτικούς προμηθευτές για να καλύψει τις εγχώριες ενεργειακές της ανάγκες.

«Εάν η τρέχουσα κρίση συνεχιστεί και οι εναλλακτικές πηγές αργού πετρελαίου παραμείνουν μη διαθέσιμες ή ανεπαρκείς, η Petron ενδέχεται να αναγκαστεί και πάλι να εξετάσει το ενδεχόμενο αγοράς ρωσικού αργού πετρελαίου για την ενίσχυση του εθνικού εφοδιασμού σε καύσιμα», ανέφερε την Παρασκευή η μητρική εταιρεία της Petron, San Miguel Corp., σε ανακοίνωσή της προς τις ρυθμιστικές αρχές της αγοράς.

Το αργό πετρέλαιο θα ενισχύσει το απόθεμα προϊόντων πετρελαίου της Petron μέχρι τον Ιούνιο, ανέφερε η San Miguel, προσθέτοντας ότι οι αγορές έγιναν «αυστηρά από ακραία ανάγκη».

Σημειώνεται ότι στις 20 Μαρτίου η Μανίλα ανακοίνωσε πως έχει αρκετές προμήθειες πετρελαίου για να αντέξει 45 ημέρες.

Στις 28 Φεβρουαρίου, την ίδια ημέρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, η Petron ενημερώθηκε ότι μια αποστολή 2 εκατ. βαρελιών αργού δεν κατάφερε να περάσει με ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμό του. Μια δεύτερη αποστολή 2 εκατ. βαρελιών αργού ακυρώθηκε επίσης στις 7 Μαρτίου λόγω του αυξημένου κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε η San Miguel.

Οι Φιλιππίνες, οι οποίες προμηθεύονται σχεδόν όλο τους το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές πηγές για να μετριάσουν την κρίση εφοδιασμού που έχει προκαλέσει την κήρυξη κατάστασης ενεργειακής έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση. Διαπραγματεύονται, επίσης, με άλλες ασιατικές χώρες όπως την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ινδία για εφοδιασμό καυσίμων.

Την Κυριακή, ο Εκτελεστικός Γραμματέας των Φιλιππίνων, Ραλφ Ρέκτο, ανακοίνωσε πως η χώρα πρόκειται να παραλάβει αυτή την εβδομάδα την πρώτη παρτίδα ντίζελ από μια παραγγελία της που ξεπέρασε τα 1 εκατ. βαρέλια.

«Από την Ινδονησία προέρχεται επίσης η ακλόνητη εγγύηση σταθερής προμήθειας άνθρακα», πρόσθεσε ο Ρέκτο. Η Ινδονησία είναι ο κύριος προμηθευτής άνθρακα των Φιλιππίνων, ο οποίος τροφοδοτεί περισσότερο από το ήμισυ του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.