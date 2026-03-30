Ποια-ονόματα-φιγουράρουν-στις-πρώτες-θέσεις-για-τη-νέα-Κεντρική-Επιτροπή-του-ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η μάχη για την επικράτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ δίνεται σταυρό-σταυρό και ανά περιοχή, με τις πρώτες θέσεις να εναλλάσσονται από λεπτό σε λεπτό. Η κυριαρχία της πλευράς Ανδρουλάκη είναι αδιαμφισβήτητη στην επιρροή στο όργανο που θα εκλεγεί, ενώ οι πληροφορίες επιμένουν ότι οι κάλπες θα αναδείξουν δεύτερο εσωκομματικό πόλο στην παράταξη.

Στις πρώτες θέσεις φαίνεται ότι προκρίνονται η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Ηρακλής Δρούλιας, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Σταύρος Τζεδάκης, η Μάρα Κουκουδάκη, ενώ ψηλά στη σταυροδοσία είναι όπως όλα δείχνουν ο Βασίλης Σκουντής και ο Μιχάλης Αεράκης.

