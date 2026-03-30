Πού πηγαίνουν οι μεγάλοι του πετρελαίου για να περιορίσουν την έκθεση στη Μέση Ανατολή – Τα νέα Ελ Ντοράντο

Η Μέση Ανατολή δεν χάνει τη γεωπολιτική της σημασία. Χάνει, όμως, κάτι εξίσου κρίσιμο: την εικόνα της ως «ασφαλές στοίχημα» για τις μεγάλες πετρελαϊκές.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που βρίσκεται ήδη στην πέμπτη εβδομάδα, δεν πλήττει μόνο υποδομές και ροές ενέργειας. Αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί αξιολογούν το πού θα επενδύσουν τα επόμενα χρόνια, όπως εξηγεί σε αναλυτικό ρεπορτάζ το Reuters.

Και αυτό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις τιμές, τις ισορροπίες και την ίδια τη δομή της αγοράς.

Ένα «σοκ εμπιστοσύνης»

Για δεκαετίες, η Μέση Ανατολή αποτελούσε τον πυρήνα της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας. Τεράστια αποθέματα, ευνοϊκοί όροι και —μέχρι πρόσφατα— μια σχετική σταθερότητα, ακόμη και εν μέσω συγκρούσεων σε Ιράκ ή Υεμένη. Σήμερα, αυτό το αφήγημα καταρρέει.

Οι επιθέσεις έχουν φέρει την ενεργειακή υποδομή στο στόχαστρο, με ζημιές σε διυλιστήρια, εγκαταστάσεις και ακόμη και στον κομβικό τομέα LNG του Κατάρ. Ταυτόχρονα, το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ —απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου— έχει αναγκάσει παραγωγούς να περιορίσουν ή να διακόψουν την παραγωγή.

Το κόστος είναι ήδη τεράστιο. Οι απώλειες εξαγωγών υπολογίζονται σε περίπου 1 δισ. δολάρια ημερησίως, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών ενδέχεται να απαιτήσει δεκάδες δισεκατομμύρια και χρόνια εργασιών. Μόνο για το Κατάρ, ένα πλήγμα σε βασική εγκατάσταση LNG εκτιμάται ότι μπορεί να κοστίσει έως και 20 δισ. δολάρια ετησίως και να χρειαστεί έως πέντε χρόνια για πλήρη αποκατάσταση.

Όμως το μεγαλύτερο πλήγμα είναι άλλο: η εμπιστοσύνη.

Το risk premium εκτοξεύεται

Η Μέση Ανατολή θα παραμείνει ενεργειακός γίγαντας, καθώς διαθέτει περίπου το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 40% του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες εταιρείες —όπως η Exxon Mobil, η Chevron, η TotalEnergies, η Shell και η BP— δεν μπορούν να την εγκαταλείψουν. Αλλά πλέον θα τη βλέπουν αλλιώς.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των μεταφορών, το ενδεχόμενο ευρύτερης σύρραξης και το κόστος προστασίας προσωπικού και υποδομών αυξάνουν κατακόρυφα το λεγόμενο risk premium, σύμφωνα με το Reuters. Με απλά λόγια, κάθε επένδυση στην περιοχή γίνεται πιο ακριβή και πιο επικίνδυνη.

Η αλλαγή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αγορές.

Οι πετρελαϊκοί κολοσσοί αλλάζουν στρατηγική

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι ενεργειακοί κολοσσοί αναγκάζονται να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους. Η στροφή έχει ήδη ξεκινήσει. Τον τελευταίο χρόνο, οι επενδύσεις στην έρευνα και παραγωγή αυξάνονται σε περιοχές εκτός Μέσης Ανατολής — από τη Δυτική Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο έως τη Βραζιλία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Πρόκειται για μια σαφή αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, όταν η ενεργειακή μετάβαση και η πίεση των μετόχων είχαν περιορίσει τις επενδύσεις σε νέα κοιτάσματα.

Σήμερα, όμως, οι εκτιμήσεις αλλάζουν. Η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα φαίνεται ότι θα παραμείνει ισχυρή τουλάχιστον έως την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας την ανάγκη για νέα προσφορά. Και οι υψηλότερες τιμές κάνουν περισσότερα έργα οικονομικά βιώσιμα.

Νέες ευκαιρίες – ακόμη και σε «δύσκολες» χώρες

Η μετατόπιση αυτή ανοίγει τον δρόμο για περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν υπερβολικά ριψοκίνδυνες ή ακριβές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Βενεζουέλα. Παρά τα τεράστια αποθέματα, οι επενδύσεις παραμένουν περιορισμένες λόγω πολιτικής αβεβαιότητας και προβληματικών υποδομών. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον υψηλότερων τιμών και αυξημένου ρίσκου στη Μέση Ανατολή, η σχετική ελκυστικότητά της μπορεί να αυξηθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η βιομηχανία αναδιατάσσεται γεωγραφικά. Μετά το 2022 και την αποχώρηση των δυτικών εταιρειών από τη Ρωσία, η Μέση Ανατολή είχε ενισχύσει τον ρόλο της. Ο σημερινός πόλεμος, όμως, απειλεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα ανακατανομής επενδύσεων.

Ένας νέος «πάτος» για τις τιμές ενέργειας

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πού θα επενδύσουν οι εταιρείες, αλλά τι σημαίνει αυτό για την αγορά. Αν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί στραφούν σε πιο ακριβές ή πιο ριψοκίνδυνες περιοχές, το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί. Και αυτό σημαίνει κάτι πολύ απλό: ο «πάτος» των τιμών ενέργειας ανεβαίνει.

Με άλλα λόγια, ακόμη και αν η αγορά σταθεροποιηθεί, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα επίπεδα του παρελθόντος.

Ο πόλεμος με το Ιράν δεν είναι απλώς μια ακόμη γεωπολιτική κρίση. Είναι ένα σημείο καμπής που αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη — και ίσως εγκαινιάζει μια εποχή πιο ακριβής ενέργειας.