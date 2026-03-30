Στέγαση:-Από-την-1η-Οκτωβρίου-η-υποχρεωτική-ηλεκτρονική-πληρωμή-ενοικίου

Κατατίθεται αύριο Τρίτη στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

