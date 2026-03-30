Συνεχίζει με χαμηλότερη ένταση τις διανομές η Intrum Hellas

Μειούμενη βαίνει η επιβράβευση των μετόχων της Intrum Hellas σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, τάση που φαίνεται να συμπίπτει με την πορεία των βασικών μεγεθών. Η εταιρεία προχωρά στη διανομή μερίσματος ύψους 53 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, Intrum (80%) και Τράπεζα Πειραιώς (20%). Εξ αυτών, τα 32 εκατ. ευρώ αφορούν σε προμερίσματα που καταβλήθηκαν εντός του 2025.

Παράλληλα, προχώρησε σε επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 27,488 εκατ. ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 34 σε 26 ευρώ. Συνεπώς, η συνολική επιβράβευση των μετοχών της διαμορφώνεται στα 80,488 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, εκ των οποίων 64,39 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη μητρική και 16,098 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς.

Στη χρήση 2024, η Intrum Hellas διένειμε 56 εκατ. ευρώ μέσω μερίσματος και 72,156 εκατ. ευρώ μέσω επιστροφής κεφαλαίου, φτάνοντας συνολικά τα 128,156 εκατ. ευρώ. Το 2023, η εταιρεία διένειμε συνολικά 238,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 154,62 εκατ. μέσω επιστροφής κεφαλαίου, και το 2022 80 εκατ. ευρώ μέσω μερίσματος. Έτσι, εντός τεσσάρων χρήσεων η Intrum Hellas διένειμε 526,844 εκατ. ευρώ (421,48 εκατ. σε Intrum AB και 105,36 εκατ. στην Πειραιώς).

Η εταιρεία έκλεισε την περσινή χρήση με κύκλο εργασιών 172 εκατ. ευρώ έναντι 187 εκατ. ευρώ το 2024. Ο κύκλος εργασιών υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από τις αμοιβές διαχείρισης και τις αμοιβές επί των ανακτήσεων, οι οποίες αποτελούν και τη βασική δραστηριότητα της. Η μείωση των εσόδων της οφείλεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών διαχείρισης ως αποτέλεσμα της μειούμενης περιμέτρου που παράγει μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Τα έξοδα μειώθηκαν κατ’ έτος περίπου 12,2%.

Η εταιρεία κατέγραψε μειωμένα EBITDA και καθαρά κέρδη, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Συγκεκριμένα, τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 105,85 εκατ. έναντι 112,16 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 60,56 εκατ. έναντι 60,84 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, η εταιρεία διαχειριζόταν 23 χαρτοφυλάκια, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους 20,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Phoenix, Vega & Sunrise) συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 14,6 δισ. ευρώ, τα χαρτοφυλάκια Piraeus SNF DAC και Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ, το χαρτοφυλάκιο Eclipse μεικτής λογιστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ καθώς και λοιπών χαρτοφυλακίων μεικτής λογιστικής αξίας περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η διοίκηση επισημαίνει πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό τόκων σε δάνεια του ν. 3869/2010, η οποία δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση ούτε στην τρέχουσα χρήση αλλά ούτε στις μελλοντικές χρηματοροές.