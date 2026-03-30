Τι-σημαίνει-η-είσοδος-των-Χούθι-στον-πόλεμο:-Οι-συνέπειες-για-τη-σταθερότητα-στη-Μέση-Ανατολή-και-το-διεθνές-εμπόριο

Η πιθανή ενεργότερη εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης στον πόλεμο γύρω από το Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τόσο την πορεία της σύγκρουσης, όσο και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο αν η οργάνωση θα προχωρήσει σε επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ, αλλά κυρίως αν θα αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση στο στενό Bab al-Mandab για να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, η σημασία των Χούθι προκύπτει από τη δυνατότητά τους να επηρεάσουν μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου.

Εάν το Bab al-Mandab καταστεί μη ασφαλές για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, ενώ συνεχίζονται οι πιέσεις στα στενά του Ορμούζ, οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, με αύξηση του κόστους μεταφοράς και των τιμών ενέργειας.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης από το 2014, έχουν αποδείξει ότι αποτελούν ανθεκτική και προσαρμοστική δύναμη. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, παρά τις στοχευμένες επιθέσεις που δέχθηκαν το 2025 και οδήγησαν στον θάνατο κορυφαίων στελεχών της ηγεσίας τους, η οργάνωση διατήρησε τη συνοχή της, ενώ ο ηγέτης της Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι παραμένει ασύλληπτος.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και νέες ισορροπίες στην περιοχή

Η κατάπαυση του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Ομάν τον Μάιο του 2025, οδήγησε σε μείωση των επιθέσεων κατά πλοίων στην περιοχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, η συμφωνία αυτή δεν ίσχυε αρχικά για το Ισραήλ, ενώ η ασφάλεια της Ερυθράς Θάλασσας παραμένει εύθραυστη. Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη διέλευση από την περιοχή, επιλέγοντας συχνά την πιο μακρινή διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Όπως σημειώνεται, οι Χούθι ενδέχεται να κινηθούν προσεκτικά, καθώς επιδιώκουν πολιτικά και οικονομικά οφέλη στο εσωτερικό της Υεμένης. Η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στη χώρα, επιδιώκοντας συμφωνίες τόσο με τις δυνάμεις του νότου όσο και με τους Χούθι, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η δυνατότητα των Χούθι να παρεμποδίζουν τη ναυσιπλοΐα αποτελεί σημαντικό εργαλείο πίεσης, ενδεχομένως πιο αποτελεσματικό από επιθέσεις μεγάλης απόστασης. Η εξέλιξη της στάσης τους θα επηρεάσει το κατά πόσο η σύγκρουση θα παραμείνει περιορισμένη ή θα επεκταθεί σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο.

Η προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης προκαλεί ανησυχία για το μέλλον της Υεμένης, η οποία παραμένει παγιδευμένη σε έναν πολυετή εμφύλιο πόλεμο. Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η εμπλοκή της χώρας σε μια ευρύτερη σύγκρουση θα μπορούσε να επιδεινώσει τις οικονομικές συνθήκες και να παρατείνει την ανθρωπιστική κρίση.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανάλυση του Guardian, η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο του Ιράν δεν επηρεάζει μόνο τη στρατιωτική διάσταση της σύγκρουσης, αλλά και την ασφάλεια κρίσιμων εμπορικών οδών, γεγονός που μπορεί να διαμορφώσει νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.