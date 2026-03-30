Τον-βαλλιστικό-πύραυλο-prsm-χρησιμοποίησαν-για-πρώτη-φορά-οι-ΗΠΑ-σε-πλήγμα-σε-σχολείο-και-αθλητική-εγκατάσταση-στο-Ιράν

Όπλο που φέρει τα χαρακτηριστικά ενός νέας γενιάς βαλλιστικού πυραύλου των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε σε επίθεση που έπληξε αθλητική αίθουσα και γειτονικό δημοτικό σχολείο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νότιο Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου με την Τεχεράνη, σύμφωνα με ανάλυση ειδικών και οπτικού υλικού.

Η επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στην πόλη Λαμέρντ σημειώθηκε την ίδια ημέρα που πύραυλος κρουζ τύπου Tomahawk έπληξε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας 175 θανάτους. Στην περίπτωση του Λαμέρντ, ωστόσο, το πλήγμα φέρεται να πραγματοποιήθηκε με όπλο που δεν είχε δοκιμαστεί προηγουμένως σε συνθήκες μάχης.

Ανάλυση οπτικού υλικού και εκτιμήσεις ειδικών σε πυρομαχικά, που επικαλούνται οι New York Times, κατέληξαν ότι τα χαρακτηριστικά του όπλου, η φύση της έκρηξης και το είδος των ζημιών συνάδουν με τον βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς Precision Strike Missile (PrSM), ο οποίος έχει σχεδιαστεί να εκρήγνυται λίγο πάνω από τον στόχο και να διασπείρει μικρά βλήματα σε υψηλές ταχύτητες.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από δημοσιογράφους δείχνουν δύο πλήγματα στην περιοχή του Λαμέρντ, καθώς και εικόνες από τις συνέπειες των επιθέσεων. Σε ένα από τα βίντεο, που καταγράφει πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή περίπου 270 μέτρα από την αθλητική εγκατάσταση και το σχολείο, διακρίνεται αντικείμενο σε πτήση με χαρακτηριστική μορφή που αντιστοιχεί στον PrSM, πριν από μια μεγάλη πύρινη έκρηξη στον αέρα.

CCTV footage appears to show a likely US Precision Strike Missile (PrSM) hitting a residential area and sports hall in Lamerd on the first day of the Iran War, killing 21 people. Source: @Shayan86 pic.twitter.com/jBPdRezKWy — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

Άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας απέναντι από την αθλητική αίθουσα καταγράφει ισχυρή έκρηξη πάνω από το κτίριο και το παρακείμενο σχολείο, χωρίς να εμφανίζεται ο εισερχόμενος πύραυλος. Φωτογραφίες από το σημείο μετά την επίθεση δείχνουν πλήθος μικρών οπών στις επιφάνειες των κτιρίων, πιθανό αποτέλεσμα των σφαιριδίων βολφραμίου που απελευθερώνονται κατά την έκρηξη του όπλου.

🚨🇺🇸🇮🇷 The Pentagon used an untested missile in combat and it hit a girls’ volleyball practice in Iran… The New York Times confirmed that a Precision Strike Missile, a weapon that only finished prototype testing last year, struck a sports hall and elementary school in Lamerd… https://t.co/4wi85zRsn7 pic.twitter.com/7QfJchdcLA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 30, 2026

Δίπλα στην αθλητική εγκατάσταση βρίσκεται συγκρότημα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί αν αποτέλεσε στόχο ή επλήγη κατά την επίθεση. Δορυφορικές εικόνες προηγούμενων ετών δείχνουν ότι οι εγκαταστάσεις του σχολείου και της αθλητικής αίθουσας είναι διαχωρισμένες από τον στρατιωτικό χώρο με περίφραξη τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, εκπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, την ώρα των επιθέσεων στην αθλητική αίθουσα προπονούνταν γυναικεία ομάδα βόλεϊ. Υλικό που έχει αναρτηθεί σε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης συνδεόμενο με το σχολείο δείχνει ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν συστηματικά από παιδιά. Παράλληλα, η αθλητική εγκατάσταση εμφανίζεται επί χρόνια σε ψηφιακές πλατφόρμες χαρτογράφησης ως χώρος πολιτικής χρήσης.

Εικόνες από το έδαφος και δορυφορικά δεδομένα καταγράφουν εκτεταμένες ζημιές, με σημάδια καύσης και μερική κατάρρευση της οροφής της αθλητικής αίθουσας. Στο εσωτερικό του σχολείου παρατηρούνται σπασμένα παράθυρα, ίχνη φωτιάς και αίματος.

Ο PrSM ολοκλήρωσε τις δοκιμές πρωτοτύπου μόλις τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού. Την 1η Μαρτίου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευσε βίντεο εκτόξευσης του πυραύλου από τις πρώτες 24 ώρες του πολέμου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι το όπλο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Επειδή πρόκειται για νέο οπλικό σύστημα, παραμένει δύσκολο να αξιολογηθεί εάν τα πλήγματα στο Λαμέρντ ήταν σκόπιμα, αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος, αστοχίας στην επιλογή στόχου ή κατασκευαστικής ατέλειας.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα πλήγματα, αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Φωτογραφίες και βίντεο από τοπικά μέσα δείχνουν εικόνες από μαζική κηδεία που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, 1η Μαρτίου. Επιπλέον, περίπου 100 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Ιραβανί.

Ορισμένα από τα θύματα ήταν αθλήτριες βόλεϊ που προπονούνταν στην αίθουσα την ώρα της επίθεσης, σύμφωνα με τον Ιρανό διπλωμάτη και μαρτυρίες που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Precision Strike Missile έχει σχεδιαστεί για την εξουδετέρωση εχθρικών στρατευμάτων και την καταστροφή μη θωρακισμένων οχημάτων, ενώ διαθέτει βεληνεκές που ξεπερνά κατά πολύ άλλα πυραυλικά συστήματα του αμερικανικού στρατού.