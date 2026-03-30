Το-ευρώ-οδεύει-προς-το-χειρότερο-τρίμηνο-από-το-2024

Το ευρώ τείνει να κλείσει το τρέχον τρίμηνο με τη χειρότερη επίδοση από το 2024, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας και κλονίζει τις οικονομικές προοπτικές της περιοχής.

Το κοινό νόμισμα έχει υποχωρήσει κατά περίπου 2% αυτό το τρίμηνο, στα 1,15 δολάρια περίπου, και έχει χάσει 2,5% έναντι του δολαρίου τον Μάρτιο, το μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης από τον Ιούλιο. Πρόκειται για μια απότομη αναστροφή σε σχέση με τα τέλη Ιανουαρίου, όταν ξεπέρασε τα 1,20 δολάρια, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Βραχυπρόθεσμα, οι αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον David Adams, προβλέπουν ότι το ευρώ θα πέσει στα 1,13 δολάρια.

Με το πετρέλαιο να ξεπερνά σήμερα τα 115 δολάρια το βαρέλι και το Ιράν να διατηρεί τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά, η αγορά συναλλάγματος ανατρέχει στο «εγχειρίδιο» του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έπληξε τις ευρωπαϊκές αγορές και ενίσχυσε το δολάριο. Παρότι οι ΗΠΑ επωφελούνται από τη θέση τους ως σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά πληθωρισμό που οφείλεται στην ενέργεια και αποδυνάμωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι χρηματαγορές ποντάρουν πλέον σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων φέτος, μια ραγδαία αλλαγή κλίματος σε σχέση με την πιθανότητα 35% για μείωση που επικρατούσε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Ταυτόχρονα, η αισιοδοξία για τη δημοσιονομική στροφή της Γερμανίας και την ώθηση στις αμυντικές δαπάνες έχει εξασθενήσει, ο ΟΟΣΑ έχει μειώσει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβάθμισης των επίσημων προβλέψεών τους.

Tα υψηλότερα επιτόκια είθισται να στηρίζουν ένα νόμισμα όταν η οικονομία είναι ισχυρή, αλλά αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των αναταραχών στη Μέση Ανατολή που επιβαρύνουν την προσφορά. Σύμφωνα με την ING, καθώς οι χώρες του Κόλπου επενδύουν λιγότερο στο εξωτερικό εν μέσω της κρίσης, οι αυστηρότερες παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες θα πλήξουν περισσότερο τα ευαίσθητα στην ανάπτυξη νομίσματα, όπως το ευρώ.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, το ευρώ έχει περάσει από το outlook μιας ανοδικής αγοράς σε ένα πολύ πιο ευμετάβλητο καθεστώς.

Η ζήτηση για προστασία έναντι της αποδυνάμωσης του ευρώ έφτασε σε τετραετές υψηλό νωρίτερα αυτό το μήνα. Σύμφωνα με δείκτες μακροπρόθεσμης διάρκειας, οι επενδυτές που πέρυσι πλήρωναν σταθερά υψηλό ασφάλιστρο για στοιχήματα σχετικά με την ισχύ του ευρώ έχουν αποσυρθεί εντελώς.

Υπάρχει πλέον επίμονη ζήτηση για προστασία από την αποδυνάμωση του ευρώ έναντι των ασφαλών καταφυγίων και των νομισμάτων που συνδέονται με τις πρώτες ύλες: τα πονταρίσματα σε επιλογές πτώσης του ευρώ κυριαρχούν με αναλογία σχεδόν τέσσερα προς ένα έναντι του γιεν. Η τοποθέτηση έναντι του ελβετικού φράγκου και του αυστραλιανού δολαρίου κλίνει προς την ίδια κατεύθυνση, αν και λιγότερο έντονα.

Ωστόσο, η εικόνα σε όλα τα ζεύγη νομισμάτων δεν είναι καθολικά πτωτική για το ευρώ. Οι traders ποντάρουν στην ενίσχυση του κοινού νομίσματος έναντι της βρετανικής λίρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Depository Trust & Clearing Corporation για αυτό το μήνα.