Το φορτίο του ελληνικού χρέους παραμένει – Τι δείχνει το νέο τριμηνιαίο bulletin ΙΟΒΕ–CEPAL

Το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το τριμηνιαίο Δελτίο για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία που δημοσίευσαν το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και η CEPAL.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,4%), ενώ αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται και για το 2026, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Παρά τη θετική αυτή δυναμική, το bulletin τονίζει ότι «προκλήσεις παραμένουν», μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, οι χαμηλές αποταμιεύσεις των νοικοκυριών και, κυρίως, το υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, καταγράφεται ότι διαμορφώθηκε στο 149,7% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025, μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (151,9%), αλλά παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (88,1%). Παράλληλα, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε επίπεδα συγκρίσιμα με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που αντανακλά βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα υψηλό. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος (προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) ανήλθε σε 407,6 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025. Από αυτό, σημαντικό μέρος αφορά οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ το χρέος σε καθυστέρηση ανέρχεται σε 235,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο 58% του συνόλου.

Το συνολικό ιδιωτικό χρέος από δάνεια ανερχόταν σε 245 δισ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2025 (περίπου το 98,6% του ΑΕΠ), με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά επιχειρηματικό δανεισμό. Επιπλέον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, καθώς αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου των δανείων (73,9 δισ. ευρώ), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου διαχιερίζονται οι servicers.

Παρά τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, το ποσοστό τους παραμένει υψηλό και συνδέεται με διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας, όπως η χαμηλή αποταμίευση και η περιορισμένη πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις συνεχίζεται με υψηλό ρυθμό, γεγονός που ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το συνολικό επίπεδο ιδιωτικού χρέους.