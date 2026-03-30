Τουρκία – Χρυσάφι σε Κρίση

CBRT Χρηματοοικονομική ανάλυση · Τουρκία Το χρυσάφι

της Τουρκίας

λιώνει Πώς ο πόλεμος στο Ιράν ξεγυμνώνει τα αποθέματα

της Κεντρικής Τράπεζας — και ποιος τελικά κερδίζει Αποθέματα χρυσού · Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας (τόνοι) 2018 236 τ. 2020 557 τ. 2023 838 → 652 τ. ▼ Εκλογές 2025 820 τ. 2026 772 τ. ▼ Πόλεμος Ιράν Συναλλαγματικά αποθέματα (δισ. $) Πριν σύγκρουση 212,5 δισ. Τώρα 177,5 δισ. −$18 δισ. εξανεμίστηκαν σε 7 ημέρες —

το ισοζύγιο τρεχουσών - - · Reuters · CBRT · Fitch Ratings · TD Securities

Σε λιγότερο από έναν μήνα, η Άγκυρα έχει ξοδέψει πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια για να σταθεροποιήσει τη λίρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται — και αυτό είναι το πρόβλημα.

Όσοι επισκέπτονται αυτές τις μέρες την Τουρκία αντιλαμβάνονται άμεσα αυτό που τα στατιστικά μόνο υπαινίσσονται: ο πληθωρισμός «τρέχει» με διψήφια ποσοστά, η τουρκική λίρα υποτιμάται συστηματικά και η αγορά κινείται με ένα είδος αγχώδους αυτοματισμού. Στο παρασκήνιο, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (CBRT) δίνει τη μάχη της — και την πληρώνει κυριολεκτικά με χρυσάφι.

Η μεγαλύτερη εβδομαδιαία απώλεια από το 2018

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 13–20 Μαρτίου 2026, η CBRT εκτέλεσε μια μαζική ρευστοποίηση αποθεμάτων χρυσού ύψους 17,97 δισεκατομμυρίων δολαρίων — την μεγαλύτερη εβδομαδιαία μείωση στην πρόσφατη ιστορία της τράπεζας. Αυτό αντιπροσωπεύει μείωση περίπου 13,4% του συνόλου των επίσημων χρυσών αποθεμάτων σε μόλις επτά ημέρες.

Τα αποθέματα χρυσού της τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας υποχώρησαν κατά σχεδόν 50 τόνους, φθάνοντας τους 772 τόνους την εβδομάδα εκείνη — η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Αύγουστο του 2018, όταν η λίρα βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση.

Ακόμα πιο ανησυχητική είναι η ταχύτητα επιδείνωσης: στο σύνολο των δύο εβδομάδων από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, η CBRT πούλησε και ανταλλάξε συνολικά περί τους 58,4 τόνους χρυσού, αξίας άνω των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 22 τόνοι πωλήθηκαν εξολοκλήρου, ενώ η πλειονότητα — 34 έως 36 τόνοι — χρησιμοποιήθηκε σε συμφωνίες swap χρυσού έναντι συναλλάγματος.

Η διπλή γροθιά: πωλήσεις και πτώση τιμών

Το πλήγμα για τα τουρκικά αποθέματα ήρθε από δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Από τα 18 δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν σε μία εβδομάδα, τα 9,91 δισεκατομμύρια προήλθαν από την κατακόρυφη πτώση της διεθνούς τιμής του χρυσού κατά 7,87%, ενώ τα υπόλοιπα 8,06 δισεκατομμύρια αντιπροσωπεύουν την αξία των 49 μετρικών τόνων που ρευστοποιήθηκαν για να ενισχυθεί η ρευστότητα.

Η εβδομαδιαία πτώση των τιμών χρυσού έφτασε το 10,42%, αποτελώντας την οξύτερη εβδομαδιαία υποχώρηση της τελευταίας 43ετίας, από το 1983 — υπερβαίνοντας ακόμη και τις κρίσιμες περιόδους του 2008, της 11ης Σεπτεμβρίου και της πανδημίας.

Η τακτική του «Λονδίνου» και τα swaps

Αναλυτές αναφέρουν ότι η CBRT αξιοποιεί ολοένα και περισσότερο ανταλλαγές χρυσού έναντι συναλλάγματος μέσω της Τράπεζας της Αγγλίας στο Λονδίνο, όπου η Τουρκία διατηρεί περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε θεματοφυλακή. Η τακτική αυτή επιτρέπει στην κεντρική τράπεζα να αντλεί ρευστότητα σε δολάρια χωρίς να προχωρά σε μόνιμη εκποίηση αποθεμάτων.

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Laurent Lequeu συνόψισε εύστοχα την κατάσταση: η Άγκυρα πέρασε χρόνια συσσωρεύοντας επιθετικά χρυσό για να μειώσει την εξάρτησή της από το δολάριο — και τώρα αξιοποιεί τον ίδιο χρυσό ως εγγύηση για να δανειστεί δολάρια ΗΠΑ. Η στρατηγική αποδολαριοποίησης, σημειώνει, έχει ανασταλεί προσωρινά για να αντιμετωπιστεί μια κρίση αποτιμημένη σε δολάρια.

Γιατί πιέζεται τόσο σκληρά η λίρα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πολυεπίπεδη: λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σημαντικά και οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν. Καθώς η Τουρκία αγοράζει σχεδόν όλο της το πετρέλαιο σε δολάρια, η ανάγκη για δολάρια αυξήθηκε δραματικά — προκαλώντας ισχυρή πίεση στη λίρα.

Τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά: στις αρχές του 2026 το βαρέλι πετρελαίου κόστιζε 60 δολάρια· σήμερα φτάνει τα 110 δολάρια. Η αύξηση κατά σχεδόν 84% στην τιμή ενός καίριου εισαγόμενου αγαθού δεν αφήνει αδιάφορο καμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Ταυτόχρονα, ξένοι επενδυτές επέκτειναν το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε με τον πόλεμο, αποσύροντας 137,6 εκατομμύρια δολάρια από μετοχές και 130,1 εκατομμύρια από κρατικά ομόλογα μέσα σε μία εβδομάδα. Τα συνολικά outflows από τουρκικά ομόλογα έφτασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ από μετοχές υπερβαίνουν το 1,2 δισεκατομμύριο — σε διάστημα μόλις τριών εβδομάδων.

Μια τακτική που η Τουρκία έχει ξαναπαίξει — και έχει χάσει

Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι πρωτόγνωρο. Η CBRT υπήρξε από τους μεγαλύτερους αγοραστές χρυσού παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας στα αποθέματά της για 23 συναπτούς μήνες έως τα τέλη Οκτωβρίου 2025. Τώρα, η Τουρκία επιστρέφει σε ένα γνώριμο παιχνίδι.

Το 2023, κατά τη διάρκεια της κρίσης πληθωρισμού, η κεντρική τράπεζα πούλησε περίπου 159 τόνους χρυσού μέσα σε λίγους μήνες, καθώς η χώρα είχε αναστείλει προσωρινά τις εισαγωγές χρυσού, προκαλώντας εκτόξευση της εγχώριας ζήτησης για φυσικό μέταλλο. Μετά την ομαλοποίηση, τα αποθέματα ανακτήθηκαν σταδιακά έως τα μέσα του 2025.

Η επαναληψιμότητα του μοτίβου είναι αυτό που ανησυχεί τους αναλυτές: η Τουρκία χρησιμοποιεί τα αποθέματά της ως «σακ μποφόρ» σε κάθε κρίση, ελπίζοντας ότι η πίεση θα υποχωρήσει πριν αδειάσει ο σάκος. Εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων ο οικονομολόγος Haluk Byurumcekci και ο καθηγητής Hakan Kara, χαρακτηρίζουν την απόφαση εύλογη αλλά καθυστερημένη, καθώς αυξάνει την ικανότητα παρέμβασης της τράπεζας και μειώνει την εξάρτηση από ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο.

Τι λένε τα σενάρια για το μέλλον

Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις σταθεροποιηθούν χωρίς άμεση τουρκική στρατιωτική εμπλοκή, τα συναλλαγματικά αποθέματα αναμένεται να σταθεροποιηθούν γύρω στα 110–115 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα μέσα του 2026 — ένα σενάριο που συνεπάγεται μέτρια υποτίμηση της λίρας χωρίς κατάρρευση της εμπιστοσύνης των αγορών. Ωστόσο, αν η σύγκρουση διευρυνθεί και οι τιμές πετρελαίου ανέλθουν πάνω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, η ταχύτητα ρευστοποίησης αποθεμάτων μπορεί να γίνει μόνη της πηγή κρίσης.

Ο οίκος Fitch προειδοποιεί ότι αν το Στενό του Ορμούζ παραμείνει κλειστό για τρεις ακόμα μήνες, ο μέσος όρος τιμών πετρελαίου για το 2026 θα μπορούσε να αγγίξει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Το αιώνιο δίδαγμα των αγορών

Η τρέχουσα κρίση αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο από μια απλή νομισματική αναταραχή. Ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων Daniel Ghali της TD Securities εκτιμά ότι ο πόλεμος θα αναγκάσει και άλλες κεντρικές τράπεζες να αξιοποιήσουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, ενώ θα διακόψει τα σχέδια συσσώρευσης πολλών από αυτές. «Οι απευθείας πωλήσεις δεν αποκλείονται, αν και αναμένουμε η γενικότερη τάση να είναι μια σαφής επιβράδυνση στον ρυθμό συσσώρευσης χρυσού από κεντρικές τράπεζες για το άμεσο μέλλον».

Η ειρωνεία είναι πλήρης. Η Τουρκία επένδυσε χρόνια και πόρους για να απεξαρτηθεί από το δολάριο — και στην πρώτη σοβαρή κρίση, ο χρυσός που συσσώρευσε για ακριβώς αυτό τον σκοπό μετατράπηκε σε εργαλείο για να αγοράσει δολάρια. Οι αγορές έχουν πάντα το πάνω χέρι, ανεξαρτήτως του ποιος χτυπά το νταούλι.