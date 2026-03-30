Τραμπ:-«Οι-ΗΠΑ-θα-μπορούσαν-να-πάρουν-το-πετρέλαιο-του-Ιράν»,-δεν-απέκλεισε-το-ενδεχόμενο-ελέγχου-του-νησιού-Χαργκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία που έθεσε η Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, ως προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει σε βασικές παραμέτρους του σχεδίου και παρέδωσε φορτία πετρελαίου ως ένδειξη ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις.

«Βλέπω μια συμφωνία με το Ιράν, ναι. Θα μπορούσε να γίνει σύντομα.», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Συμφωνούν μαζί μας στο σχέδιο»

Ερωτηθείς εάν το Ιράν ανταποκρίθηκε στα σημεία που έθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το έκαναν;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ιρανική πλευρά συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το αμερικανικό σχέδιο, σημειώνοντας πως η Ουάσιγκτον ενδέχεται να προσθέσει και επιπλέον όρους.

«Συμφωνούν μαζί μας στο σχέδιο. Ζητήσαμε 15 πράγματα και, ως επί το πλείστον, θα ζητήσουμε και μερικά ακόμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

REPORTER: You had offered a 15-point plan to Iran. Did they ever come back and give a response?@POTUS: “Yeah… They gave us most of the points — why wouldn’t they?… and just to prove that they’re serious, they gave us all of these [oil] boats.” pic.twitter.com/fGRhahm5Mm — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Φορτία πετρελαίου ως ένδειξη καλής θέλησης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι το Ιράν παρέδωσε ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες θα αρχίσουν να αποστέλλονται άμεσα, ως ένδειξη της πρόθεσής του να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Και απλώς για να αποδείξουν ότι είναι σοβαροί, μας έδωσαν όλα αυτά τα πλοία. Όταν μίλησα πριν από τέσσερις ημέρες για ένα δώρο, είπα ότι μου έδωσαν ένα δώρο, αλλά δεν πίστευα ότι είχα την ελευθερία να πω τι ήταν. Ήταν οκτώ συν δύο. Δηλαδή 10 τεράστια φορτία πετρελαίου. Και σήμερα μας έδωσαν άλλο ένα δώρο. Μας έδωσαν 20 φορτία πετρελαίου που αρχίζουν να αποστέλλονται αύριο», δήλωσε.

.@POTUS on Iran: We destroyed many targets today, and we’re negotiating with them directly and indirectly. They gave us 20 big boats of oil going through the Hormuz Strait, and that‘s taking place starting tomorrow morning, over the next couple of days. pic.twitter.com/EC3EVUExAr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 30, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συναντήσεις», τόσο άμεσες όσο και έμμεσες, και καταγράφεται πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα.

Οι όροι που έθεσε η Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με δύο περιφερειακές πηγές που επικαλείται το CNN, η πρόταση 15 σημείων που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ περιλαμβάνει περιορισμούς στις αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης, παύση της υποστήριξης σε οργανώσεις-συμμάχους και αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει επίσης στο CNN και τη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς ότι το Ιράν δεσμεύθηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θέση που η Τεχεράνη έχει διατυπώσει και δημόσια στο παρελθόν.

Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο ελέγχου του πετρελαίου του Ιράν

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν ακόμη και να ελέγξουν πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν.

«Για να είμαι ειλικρινής, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να πάρουμε το πετρέλαιο του Ιράν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ορισμένοι στις ΗΠΑ αντιδρούν σε μια τέτοια προοπτική.

Ο πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ελέγχου του νησιού Χαργκ, στρατηγικής σημασίας κόμβου μέσω του οποίου εξάγεται μεγάλο μέρος του ιρανικού πετρελαίου.

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ, ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε εκεί για κάποιο διάστημα. Δεν νομίζω ότι έχουν κάποια άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα», ανέφερε.

Παρόμοιες τοποθετήσεις και στο παρελθόν

Παρατηρητές επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις αυτές θυμίζουν παλαιότερη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ το 2011 σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, όταν είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είχαν εξασφαλίσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων του Ιράκ.

«Το ακούσατε από εμένα, θα έπαιρνα το πετρέλαιο. Δεν θα έφευγα από το Ιράκ αφήνοντας το Ιράν να πάρει το πετρέλαιο», είχε αναφέρει τότε.