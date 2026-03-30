Τραμπ:-Υπόγειο-καταφύγιο-κάτω-από-τη-νέα-αίθουσα-χορού-στον-Λευκό-Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός κατασκευάζει μεγάλο υπόγειο συγκρότημα διοίκησης και καταφύγιο κάτω από τη νέα αίθουσα χορού που σχεδιάζεται στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο έργου ανακατασκευής που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και του οποίου ο προϋπολογισμός αυξήθηκε από 200 σε 400 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται ήδη σε διαδικασία κατασκευής «μεγάλου συγκροτήματος» κάτω από την αίθουσα χορού που έχει δώσει εντολή να ανεγερθεί στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε στην Ουάσιγκτον μετά το σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι εργασίες προχωρούν ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

«Αυτή τη στιγμή, ο στρατός οικοδομεί μεγάλο συγκρότημα κάτω από την αίθουσα χορού (…) όλα πάνε καλά, είμαστε μάλιστα μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», δήλωσε, επιδεικνύοντας τα σχέδια του έργου.

Καταφύγιο για προστασία από drones και απειλές

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το υπόγειο συγκρότημα θα λειτουργεί ως καταφύγιο υψηλής ασφάλειας, σχεδιασμένο για προστασία από σύγχρονες απειλές.

Όπως ανέφερε, κάτω από την αίθουσα χορού θα δημιουργηθεί «καταφύγιο» που θα προστατεύει από «drones κι οτιδήποτε άλλο», υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της υποδομής.

Κατεδάφιση πτέρυγας για την κατασκευή της αίθουσας

Ήδη από τον Οκτώβριο, μηχανήματα έργου προχώρησαν στην κατεδάφιση ολόκληρης πτέρυγας του ιστορικού κτιρίου της αμερικανικής προεδρίας στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα αίθουσα εκδηλώσεων.

Η αίθουσα χορού αναμένεται να έχει χωρητικότητα έως και 1.000 ατόμων και θα χρησιμοποιείται για επίσημες εκδηλώσεις, δεξιώσεις και δείπνα προς τιμή ξένων ηγετών.

Αυξανόμενο κόστος και επικρίσεις για το έργο

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος αναφέρεται συχνά στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα που έχουν υλοποιηθεί στον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ωστόσο, το σχέδιο έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις, καθώς το κόστος του αυξάνεται διαρκώς. Ο αρχικός προϋπολογισμός ανερχόταν στα 200 εκατομμύρια δολάρια, όμως πλέον εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 400 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μέσω δωρεών ιδιωτών.