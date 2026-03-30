ΥΠΕΞ:-Το-status-quo-του-Πανάγιου-Τάφου-να-γίνεται-σεβαστό-από-όλους,-υπό-οποιεσδήποτε-συνθήκες

Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό κατά το οποίο απαγορεύτηκε από την ισραηλινή αστυνομία η πρόσβαση του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον ναό του Παναγίου Τάφου, για να χοροστατήσει στη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα «εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία» για το συμβάν. «Παρά τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, το status quo του Παναγίου Τάφου θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους, καλόπιστα, ενώ αυτό αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει των επερχόμενων εορτασμών του Πάσχα», αναφέρει ακόμη η Αθήνα και προσθέτει:

«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την ακλόνητη υποστήριξή της στις Χριστιανικές Εκκλησίες στην Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Greece expresses its deep concern over the fact that the Latin Patriarch of Jerusalem was prevented yesterday from entering the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem to celebrate the Catholic Palm Sunday. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 30, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε χθες ότι η απαγόρευση υπαγορεύτηκε από λόγους «ασφαλείας» και δεν προήλθε από «κακόβουλη πρόθεση».

Σε ανακοίνωσή του, το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε υπογραμμίσει νωρίτερα ότι «το συμβάν αποτελεί ένα σοβαρό προηγούμενο, όπως και έλλειψη σεβασμού ως προς την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι, κατά την εβδομάδα αυτή, έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στην Ιερουσαλήμ», κάνοντας λόγο για «ένα μέτρο σαφώς παράλογο και δυσανάλογο».

Αντιδράσεις για το περιστατικό εκφράστηκαν, σε ανώτατο επίπεδο, από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

