ΧΑ:-Διάχυτη-επιφυλακτικότητα-με-διατήρηση-κρίσιμων-τεχνικών-επιπέδων

Πτώση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας , υποχωρώντας προς τις 2.000 μονάδες και κλείνοντας στις 2.024,37 μονάδες με απώλειες 1,74%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,5 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση εξελίχθηκε με σαφώς καθοδική κατεύθυνση από το ξεκίνημα και περιορισμένο εύρος διακύμανσης (χαμηλό ημέρας στις 2.014,8 μονάδες), με την αγορά να παραμένει σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια, εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας από το γεωπολιτικό περιβάλλον και την πορεία των ενεργειακών τιμών.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινήθηκαν υψηλότερα, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν και το πετρέλαιο ενισχύθηκε σημαντικά (Brent άνω των $110/βαρέλι), ενισχύοντας το κλίμα αποφυγής ρίσκου διεθνώς.

Σε επίπεδο επιμέρους δεικτών, ο τραπεζικός δείκτης (-1,44%) κινήθηκε πτωτικά, με τις περισσότερες συστημικές να καταγράφουν απώλειες.

Η ΕΤΕ διαφοροποιήθηκε ανοδικά (+0,95%), ενώ ΑΛΦΑ (-3,08%) και ΕΥΡΩΒ (-3,32%) υποαπέδωσαν, με την ΠΕΙΡ να υποχωρεί ηπιότερα (-1,45%).

Πιέσεις σημειώθηκαν και σε λοιπούς δεικτοβαρείς τίτλους, με τη MTLN να ξεχωρίζει αρνητικά (-5,72%) μετά την αναβολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Αντίθετα, περιορισμένος αριθμός μετοχών κινήθηκε ανοδικά, όπως η Κρι Κρι (+2,45%) και ο ΟΛΠ (+0,28%), ενώ συνολικά στο ταμπλό οι πτωτικές μετοχές υπερίσχυσαν σημαντικά έναντι των ανοδικών, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη πίεση.

Συνολικά – όπως παρατηρεί η Κύκλος Χρηματιστηριακή – η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από διάχυτη επιφυλακτικότητα και αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες, με την αγορά να διατηρεί κρίσιμα τεχνικά επίπεδα χωρίς να παρουσιάζει σαφή μεταβολή της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Επιχειρηματικά νέα

Η Naval Group διευρύνει τη στρατηγική της παρουσία στην Ελλάδα μέσω συνεργασιών με Metlen Energy & Metals και Ναυπηγεία Σαλαμίνας, ενισχύοντας τη βιομηχανική συμμετοχή, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Credia Bank: Από σήμερα η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ – Στα 0,80 ευρώ η τιμή διάθεσης.

Η Trade Estates REIC στοχεύει σε διεύρυνση του χαρτοφυλακίου στα 1 δισ. ευρώ μέσω επενδύσεων, εξαγορών και ανάπτυξης logistics και εμπορικών πάρκων (Ηράκλειο, Ελληνικό, Ελευσίνα), αξιοποιώντας ισχυρή αύξηση εσόδων, υψηλή πληρότητα μισθώσεων και χρηματοδότηση χωρίς ανάγκη νέων ιδίων κεφαλαίων.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν λόγω γεωπολιτικής έντασης γύρω από το Ιράν, με το Brent να ενισχύεται έντονα και το αμερικανικό αργό να πλησιάζει τα 100 δολάρια, καθώς οι ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά και πιθανή σύγκρουση στο Στενό του Ορμούζ κυριαρχούν στην αγορά.

Η Bank of America εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές παραμένουν ευάλωτες, με πιθανό επιπλέον downside περίπου 10% για τον δείκτη STOXX Europe 600, καθώς οι αγορές υποτιμούν τους κινδύνους επιβράδυνσης της ανάπτυξης έναντι του πληθωρισμού, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού σοκ.

Το International Monetary Fund και οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s Ratings, DBRS Morningstar και Scope Ratings εκτιμούν ότι η πτωτική πορεία του ελληνικού χρέους παραμένει βιώσιμη, με συνέχιση της ανάπτυξης και περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους λόγω ισχυρών πρωτογενών πλεονασμάτων, επενδύσεων και βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών, ακόμη και υπό συνθήκες εξωτερικών σοκ.

Η Bally’s Intralot μεταθέτει την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων 2025 για τις 20/04/2026 λόγω πρόσθετων ελεγκτικών διαδικασιών που σχετίζονται με την πρώτη ενοποίηση στον όμιλο της Bally’s Corporation και τις απαιτήσεις του αμερικανικού πλαισίου εποπτείας.