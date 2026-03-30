Όμιλος-lavazza:-Στα-3,9-δισ.-ευρώ-ο-κύκλος-εργασιών-το-2025

Στα 3,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών Ομίλου Lavazza, κολοσσού στον κλάδο του καφέ, καταγράφοντας αύξηση +15,7% σε σύγκριση με το 2024.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 340 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά +8,8% έναντι των 312 εκατ. ευρώ το 2024, με περιθώριο EBITDA 8,8%, έναντι 9,3% το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ, έναντι 130 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 92 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ το 2024.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση στο τέλος του 2025 ανήλθε σε -432 εκατ. ευρώ, έναντι -511 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, αντανακλώντας τη θετική παραγωγή ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια του έτους.

Μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων και πηγών σταθερότητας του Ομίλου, η διαφοροποίηση ανά κανάλι και γεωγραφική περιοχή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Από πλευράς καναλιών, ο Όμιλος καλύπτει τόσο την κατανάλωση στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού, συνεχίζοντας να επενδύει σε ένα ολοένα και πιο ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο που συνδυάζει retail, horeca, office coffee service και vending, παράλληλα με την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και e‑commerce.

Επιπλέον, η γεωγραφική διαφοροποίηση, με παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες, αποτελεί δομικό στοιχείο ανθεκτικότητας για τον Όμιλο: αφενός, επέτρεψε τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας στη Βόρεια Αμερική, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά +26,9%, κυρίως χάρη στο Retail και το E‑Commerce· αφετέρου, επέτρεψε τη διατήρηση σημαντικής παρουσίας στις ώριμες Ευρωπαϊκές αγορές, παρά τη γενική μείωση των όγκων και τις ειδικές δυσκολίες σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές όπως η Γερμανία και τα Βαλκάνια — και ιδιαίτερα σε αγορές όπως η Πολωνία (-26% σε όγκο) και η Γαλλία (-16,3% σε όγκο), οι οποίες επηρεάστηκαν εντονότερα από την αύξηση του κόστους διανομής.

Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσει τη στρατηγική του πορεία στην Κίνα μέσω της συνεργασίας του με τη Yum China, με στόχο την εδραίωση της παρουσίας του σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τόσο μέσω του δικτύου Coffee Shops όσο και στο κανάλι Retail.

Το 2025, χρονιά που σηματοδότησε την 130ή επέτειο της Lavazza, αποτέλεσε επίσης έτος κατά το οποίο ο Όμιλος εδραίωσε περαιτέρω την πορεία του προς τη βιώσιμη καινοτομία, λανσάροντας το Tablì στην αγορά single‑serve: ένα επαναστατικό σύστημα που εισάγει μια ταμπλέτα καφέ 100% coffee tab σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένη μηχανή.

Το εγχείρημα αυτό, αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης διαδικασίας έρευνας, βιομηχανοποίησης και ανάπτυξης πατεντών, στοχεύει να προσφέρει μια νέα εμπειρία κατανάλωσης και υψηλή ποιότητα στο φλιτζάνι, εξαλείφοντας την ανάγκη προστατευτικής κάψουλας για την εκχύλιση του καφέ.

«Κοιτάζοντας προς το 2026 και τα επόμενα χρόνια, η λέξη‑κλειδί παραμένει η ευελιξία, με την έννοια της ικανότητας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά και άμεσα στο εκάστοτε περιβάλλον. Οι πρώτοι μήνες του έτους έχουν ήδη σημαδευτεί από νέες, σοβαρές γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Συνεπώς, η πραγματική σταθερότητα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση», δήλωσε ο Antonio Baravalle, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Lavazza.

«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε ώστε να διατηρήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που βασίζεται στην ποιότητα, τη βιώσιμη καινοτομία και τη βιομηχανική ισχύ — ενισχύοντας τα brands μας, θωρακίζοντας την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία. Σε αυτή τη διαδρομή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο: ενισχύει την ικανότητά μας να προβλέπουμε και να διαχειριζόμαστε κινδύνους και βελτιώνει τις διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας».

Το 2025, η δέσμευση του Ομίλου Lavazza για την ενσωμάτωση των αρχών ESG συνεχίστηκε με ιδιαίτερη ένταση, μέσα από μια προσέγγιση που συνδυάζει περιβαλλοντική βιωσιμότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και δημιουργία αξίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του καφέ.

Ο Όμιλος παραμένει προσηλωμένος στην ευημερία των Ανθρώπων του, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας φροντίδας, μέσω της συνεχούς ανάπτυξης προγραμμάτων ευημερίας και νέων πρωτοβουλιών που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την ψυχολογική και συναισθηματική υγεία, καθώς και με την πρόληψη και φροντίδα της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε και η πλατφόρμα Gap Free, η οποία εκφράζει τη δέσμευση του Ομίλου Lavazza στον τομέα της Διαφορετικότητας, Ισότητας & Ένταξης (DE&I). Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2020 με στόχο την προώθηση της ισότητας και έχει ήδη αναγνωριστεί μέσω πιστοποιήσεων όπως η EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), ένα παγκόσμιο πρότυπο για την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον.

Το 2025, στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, τέθηκε σε εφαρμογή η νέα Παγκόσμια Πολιτική Γονεϊκότητας για όλους τους εργαζομένους του Ομίλου, αναγνωρίζοντας την αξία της γονεϊκότητας σε όλες τις μορφές της και προωθώντας μια δικαιότερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας. Η πολιτική θεσπίζει, μεταξύ άλλων, ένα ελάχιστο παγκόσμιο πρότυπο τουλάχιστον 8 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης γονικής άδειας για όλους τους γονείς με άμεση, μόνιμη σύμβαση εργασίας στον Όμιλο, χωρίς διάκριση φύλου, και καλύπτει ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, καθώς και βιολογικούς ή θετούς γονείς.

Τα αποτελέσματα αυτής της δέσμευσης αντικατοπτρίζονται στη διεθνή αναγνώριση του Ομίλου και στις διακρίσεις που έλαβε, ιδιαίτερα για τη συνεχή εστίασή του στην ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και την ευημερία των εργαζομένων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η πιστοποίηση Top Employer 2026 στην Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο από το Top Employers Institute, η διάκριση Great Place to Work 2026 για τη Lavazza Nordics, καθώς και το βραβείο Best Workplace για τη Lavazza UK. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Ομίλου στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη και τη συνολική ευημερία των ανθρώπων του.

Το 2025, ο Όμιλος Lavazza απασχολούσε περισσότερους από 5.800 εργαζομένους παγκοσμίως, συνεχίζοντας να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του και μέσω συστημάτων κινήτρων που έχουν σχεδιαστεί για να επιβραβεύουν και να ενισχύουν μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην επίτευξη στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την επίτευξη των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων, καταβλήθηκαν και τα performance bonuses για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ εταιρικής επίδοσης και αναδιανομής της παραγόμενης αξίας.