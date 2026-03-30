allwyn:-Από-1η-Απριλίου-σε-διαπραγμάτευση-οι-νέες-μετοχές-της-στο-ΧΑ

Tην Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 445.684.184 Νέων Μετοχών της Allwyn όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 804.287.662 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιογράφων της δικαιούχου μετόχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Υπενθυμίζεται ως το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 30 Μαρτίου 2026 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης της Εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στη μέτοχο στην Allwyn, όπως αποφασίσθηκε την 24 Μαρτίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στο πλαίσιο σχετικής εξουσίας που έχει παρασχεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 3β.1 του Καταστατικού της Εταιρείας.