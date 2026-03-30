bbc:-Γιατί-οι-ceos-των-τεχνολογικών-κολοσσών-λατρεύουν-να-ρίχνουν-την-ευθύνη-των-απολύσεων-στην-Τεχνητή-Νοημοσύνη

Μέχρι πρόσφατα, οι επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών μιλούσαν για «περίσσειες προσλήψεις», «αναδιάρθρωση» ή «βελτίωση αποδοτικότητας». Σήμερα, όμως, ένα νέο αφήγημα κυριαρχεί: η τεχνητή νοημοσύνη.

Από τη Google και την Amazon έως τη Meta, ολοένα και περισσότερες εταιρείες συνδέουν τις περικοπές θέσεων εργασίας με την άνοδο της AI, υποστηρίζοντας ότι πλέον μπορούν να κάνουν περισσότερα με λιγότερους ανθρώπους.

Η νέα «γλώσσα» των απολύσεων

Όπως παρατηρεί το BBC, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ το έθεσε ξεκάθαρα: το 2026 θα είναι η χρονιά που η AI θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο εργασίας. Λίγο αργότερα, η εταιρεία του προχώρησε σε νέες απολύσεις εκατοντάδων εργαζομένων, ενώ παράλληλα αυξάνει θεαματικά τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τζακ Ντόρσεϊ ήταν ακόμη πιο ωμός. Ανακοινώνοντας περικοπές σχεδόν στο μισό προσωπικό της εταιρείας του, υποστήριξε ότι «μικρότερες ομάδες με τα σωστά εργαλεία μπορούν να κάνουν περισσότερα — και καλύτερα».

Η λογική είναι απλή: η τεχνολογία αντικαθιστά ανθρώπινη εργασία. Αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, σημειώνει το βρετανικό δίκτυο και αμφισβητεί το πόσο ειλικρινές είναι το επιχείρημα των εταιρειών.

Η τεχνητή νοημοσύνη όντως αυξάνει την παραγωγικότητα. Σε ορισμένες εταιρείες, το 25% έως 75% του κώδικα γράφεται ήδη με τη βοήθεια AI, γεγονός που επηρεάζει άμεσα επαγγέλματα όπως προγραμματιστές και μηχανικούς λογισμικού. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν επενδυτές και αναλυτές, η επίκληση της AI λειτουργεί και ως ένα βολικό επικοινωνιακό εργαλείο.

Το να αποδίδονται οι απολύσεις σε «τεχνολογική πρόοδο» είναι πιο εύπεπτο από το να μιλά κανείς για μείωση κόστους ή πίεση από μετόχους. Με άλλα λόγια, η AI δεν είναι τόσο ή μόνο η αιτία — αλλά ένα αφήγημα.

Το πραγματικό κίνητρο

Υπάρχει, όμως, και ένας πιο απτός λόγος πίσω από τις περικοπές. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας σχεδιάζουν να επενδύσουν περίπου 650 δισ. δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο επόμενο έτος. Πρόκειται για τεράστια κεφάλαια που πιέζουν τα οικονομικά τους μεγέθη και αυξάνουν τις απαιτήσεις των επενδυτών για «πειθαρχία».

Σε αυτό το πλαίσιο, η μισθοδοσία —που αποτελεί το μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος— γίνεται το πρώτο πεδίο περικοπών. Η Amazon, για παράδειγμα, σχεδιάζει επενδύσεις έως και 200 δισ. δολαρίων στην AI, ενώ ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις τα τελευταία δύο χρόνια. Αντίστοιχα, η Google και άλλοι κολοσσοί δίνουν έμφαση στη «δημιουργία χώρου» για νέες επενδύσεις.

Οι περικοπές δεν καλύπτουν το σύνολο των δαπανών, αλλά στέλνουν ένα σαφές μήνυμα προς τις αγορές: οι εταιρείες ελέγχουν το κόστος. Κατά κάποιον τρόπο η AI όντως φταίει για τις απολύσεις, αλλά όχι τόσο επειδή κάνει τη δουλειά των εργαζομένων από τώρα όσο επειδή απαιτεί τεράστιες δαπάνες, τις οποίες οι επιχειρήσεις «εξοικονομούν» από αλλού. Με την πίστη βεβαίως ότι μελλοντικά το μοντέλο αυτό – λιγότεροι εργαζόμενοι, περισσότερη ΑΙ – θα αποδώσει.

Ένα νέο μοντέλο εργασίας

Το αποτέλεσμα είναι μια βαθύτερη μεταμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των εταιρειών. Οι διοικήσεις δεν βλέπουν πλέον την AI απλώς ως εργαλείο υποστήριξης, αλλά ως βασικό πυλώνα παραγωγικότητας. Αυτό σημαίνει μικρότερες ομάδες, λιγότερα επίπεδα διοίκησης και μεγαλύτερη εξάρτηση από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Για πολλούς εργαζομένους, ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνολογίας, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αβεβαιότητα για θέσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλείς».

Η μεγάλη αλλαγή

Η επίκληση της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλώς μια νέα δικαιολογία για παλιές αποφάσεις. Αντανακλά και μια πραγματική μετατόπιση. Οι εταιρείες επενδύουν επιθετικά στο μέλλον της AI και ταυτόχρονα αναδιαμορφώνουν το παρόν τους. Και σε αυτή τη μετάβαση, το εργατικό δυναμικό είναι το πρώτο που προσαρμόζεται. Πιο απλά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που δουλεύουμε. Αλλά και το πόσοι δουλεύουν.