deal-29,1-δισ.-δολαρίων-στα-τρόφιμα:-Στα-χέρια-της-sysco-η-jetro-restaurant-depot

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Jetro Restaurant Depot για 29,1 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους κατέληξε η Sysco.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Βloomberg, οι μέτοχοι της Jetro Restaurant Depot θα λάβουν 21,6 δισ. δολάρια σε μετρητά και 91,5 εκατ. μετοχές της Sysco.

Η Sysco προμηθεύει τρόφιμα σε εστιατόρια, νοσοκομεία και σχολεία σε όλες τις ΗΠΑ και έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 39 δισ. δολαρίων, ενώ η Jetro Restaurant Depot είναι μια εταιρεία cash-and-carry που εξυπηρετεί περισσότερους από 725.000 μικρότερους ιδιοκτήτες εστιατορίων και φορείς παροχής υπηρεσιών εστίασης.

Με το deal απόκτησης της Jetro Restaurant Depot που λειτουργεί 166 καταστήματα σε 35 πολιτείες με έσοδα 16 δισ. δολαρίων και ΕΒΙTDA 2,1 δισ. δολαρίων το 2025, η Sysco λαμβάνει πρόσβαση σε μία αγορά με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Jetro Restaurant Depot θα λειτουργεί αυτόνομα εντός της Sysco ενώ την ομάδα θα συνεχίσει να διοικεί ο Ρίτσαρντ Κίρσνερ ενώ τα κεντρικά γραφεία της θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο Γουαϊστόουν της Νέας Υόρκης.