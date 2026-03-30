east-village:-Ποιότητα-ζωής-και-έξυπνη-διαβίωση-μέσα-στην-Αθήνα

Υπάρχουν γειτονιές που απλά δημιουργούνται. Και υπάρχουν γειτονιές που σχεδιάζονται προσεκτικά για να σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή. Το The Ellinikon ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία -και στην ανατολική του πλευρά, το East Village διαμορφώνεται ως μία από τις πιο προνομιακές οικιστικές ενότητες της νέας αστικής πραγματικότητας της Αθήνας.

Υπάρχουν γειτονιές που απλά δημιουργούνται. Και υπάρχουν γειτονιές που σχεδιάζονται προσεκτικά για να σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή. Το The Ellinikon ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία -και στην ανατολική του πλευρά, το East Village διαμορφώνεται ως μία από τις πιο προνομιακές οικιστικές ενότητες της νέας αστικής πραγματικότητας της Αθήνας.

Το East Village δεν είναι απλώς μια νέα ανάπτυξη. Είναι μια σύγχρονη γειτονιά που συνδυάζει στρατηγική τοποθεσία, φυσικό περιβάλλον και σύγχρονες υποδομές, δημιουργώντας ένα πλαίσιο ζωής που ισορροπεί ανάμεσα στην ηρεμία και τη συνδεσιμότητα. Σε απόσταση αναπνοής από τη Γλυφάδα, με άμεση πρόσβαση στον σταθμό Μετρό «Ελληνικό», οι κάτοικοι απολαμβάνουν τη δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης, διατηρώντας ταυτόχρονα την αίσθηση ότι ζουν σε ένα πιο ήρεμο, οργανωμένο και ανθρώπινο περιβάλλον.

Η εγγύτητα στο μεγάλο πάρκο του Ελληνικού, στις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγείας, αλλά και στις εμπορικές και ψυχαγωγικές επιλογές του The Ellinikon Mall, δημιουργεί μια καθημερινότητα χωρίς περιττές μετακινήσεις. Η ζωή εδώ εξελίσσεται με φυσικό ρυθμό: πρωινός περίπατος στο πράσινο, εργασία με εύκολη πρόσβαση στην πόλη, απογευματινές αγορές ή δείπνο λίγα λεπτά από το σπίτι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην περιοχή ο εμβληματικός πρώην Ανατολικός Τερματικός Σταθμός του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου, σχεδιασμένος από τον φημισμένο αρχιτέκτονα Eero Saarinen. Η παρουσία του λειτουργεί όχι μόνο ως αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς, αλλά και ως υπενθύμιση της ιστορικής συνέχειας του τόπου -ένα παρελθόν που ενσωματώνεται δημιουργικά σε ένα φιλόδοξο μέλλον.

Skyline Havens: Η έννοια της κατοικίας σε νέα διάσταση

Στην καρδιά του East Village αναπτύσσεται το Skyline Havens, ένα συγκρότημα που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης πολυτελούς κατοικίας. Σχεδιασμένο από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Associates Architects, το έργο φέρει τη σφραγίδα μιας αρχιτεκτονικής προσέγγισης που δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα, το φως και τη σύνδεση με το περιβάλλον.

Οι κατοικίες 1 έως 4 υπνοδωματίων σχεδιάζονται με γνώμονα την άνεση και την ποιότητα, ενώ η πανοραμική θέα προς τη θάλασσα, το πάρκο και τον ιστορικό πρώην Ανατολικό τερματικό σταθμό δημιουργεί ένα αίσθημα ανοιχτού ορίζοντα -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το skyline δεν αποτελεί απλώς οπτικό προνόμιο, αλλά στοιχείο ταυτότητας.

Η εμπειρία διαβίωσης ενισχύεται από ένα σύνολο αποκλειστικών παροχών που απευθύνονται αποκλειστικά στους κατοίκους: εξωτερικές πισίνες τύπου resort, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, υπηρεσίες concierge και reception, παιδική χαρά και κοινόχρηστοι χώροι που ενθαρρύνουν την κοινωνικότητα αλλά και την ιδιωτικότητα. Πρόκειται για ένα περιβάλλον που προσφέρει ασφάλεια, άνεση και αίσθηση κοινότητας — στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για οικογένειες, αλλά και για όσους επιζητούν ένα υψηλού επιπέδου lifestyle.

Με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2028, το Skyline Havens εντάσσεται σε μια συνολικότερη αστική μεταμόρφωση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της Αθήνας με το παραλιακό της μέτωπο. Το East Village, ως κομμάτι αυτής της νέας πραγματικότητας, συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής γειτονιάς: πράσινο, προσβασιμότητα, υπηρεσίες και αρχιτεκτονική ποιότητα.

Σε μια πόλη που αλλάζει, το East Village δεν υπόσχεται απλώς ένα νέο σπίτι. Προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής -πιο οργανωμένο, πιο ισορροπημένο, πιο συνδεδεμένο με το περιβάλλον και την καθημερινή ευκολία. Και το Skyline Havens αποτελεί την πιο δυναμική έκφραση αυτής της φιλοσοφίας.