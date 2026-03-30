«Funds- γύπες»: Δυσανασχετούν με το παρατσούκλι αλλά βλέπουν νέα «μεγαλύτερη ευκαιρία» από το 2008

Εδώ και μία δεκαετία και καθώς οι αγορές ανέβαιναν, τα funds που ειδικεύονται στην αγορά προβληματικών περιουσιακών στοιχείων σε τιμές ευκαιρίας, τέθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο. Τώρα επιστρέφουν, ποντάροντας σε κέρδη από τις πιέσεις στην ιδιωτική πίστη ((private credit), χαρακτηρίζοντας την πτώση του ιδιωτικού δανεισμού ως την καλύτερη ευκαιρία, μετά την οικονομική κρίση του 2008.

«Η μεγαλύτερη ευκαιρία από το 2008», δήλωσε ο Βίκτορ Κόσλα, ιδρυτής της Strategic Value Partners, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 21 δισ. δολαρίων.

«Μου χαμογέλασε ο Θεός»

«Δεν έχει να κάνει με μερικά επισφαλή δάνεια. Βγαίνουμε στην αγορά και δημιουργούμε ένα νέο ταμείο, επειδή μιλάμε για την μεγαλύτερη ευκαιρία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο Θεός θα μου χαμογελούσε έτσι» ανέφερε στους Financial Times, o Άντριου Μίλγκραμ, ιδρυτής της Marblegate Asset Management με έδρα το Γκρίνουιτς,

Ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων

Τα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν εξελιχθεί φέτος σε μία από τις κορυφαίες ανησυχίες της Wall Street, καθώς αρκετά funds, τα οποία διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Apollo Global Management, η Blackstone και η Ares, βρέθηκαν αντιμέτωπα με ρευστοποιήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων εν μέσω ζημιών από τα ανοίγματά τους σε εταιρείες λογισμικού που κινδυνεύουν να υποκατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Υπάρχει μεγάλη δυσπραγία και αναγκαστικές πωλήσεις που πρόκειται να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες ήδη βλέπουμε» δήλωσε ο Τζον Αϊλγουόρντ.

Το ποσοστό των δανείων με μόχλευση στις ΗΠΑ, με ποσοστό κάλυψης τόκων χαμηλότερο από το επίπεδο που θεωρείται επιβαρυμένο έχει υπερδιπλασιαστεί στο 20% από το 2019, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του επενδυτικού οργανισμού Davidson Kempner.

Αθέτηση πληρωμών

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι δανειολήπτες δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Επενδυτές και αναλυτές υποστηρίζουν ότι το πραγματικό ποσοστό αθέτησης υποχρεώσεων από τις επιχειρήσεις είναι πολύ υψηλότερο από ό,τι ανακοινώνεται.

Πιο «εκλεπτυσμένοι» από τους «πρώιμους καιρισκόπους»

«Οι επενδυτές προβληματικών τίτλων (distressed investors) δυσανασχετούν όταν τους αποκαλούν «ταμεία-γύπες» – ένα προσωνύμιο που έγινε δημοφιλές τη δεκαετία του ’80 για τα hedge funds που “ορμούν” όταν οι εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες – υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ πιο «εκλεπτυσμένοι» από τους πρώιμους καιροσκόπους του κλάδου.

Πολλά από αυτά δεν είναι πλέον αμιγώς επενδυτές σε προβληματικά κεφάλαια, έχοντας διαφοροποιηθεί προς την αγορά πιστωτικών και μετοχικών τίτλων υψηλότερης αξίας.

Τα «ζοφερά» τραπεζώματα

Ο Μίλγκραμ δήλωσε ότι ο ίδιος και η ομάδα του κάνουν μικρά ταξίδια σε πόλεις όπως το Σινσινάτι και η Σάρλοτ για να βολιδοσκοπήσουν την κατάσταση, προσκαλώντας τους τοπικούς τραπεζίτες σε δείπνα για να μάθει τι τους κρατάει ξύπνιους τη νύχτα.

Τους τελευταίους μήνες, η εικόνα γίνεται όλο και πιο ζοφερή.

Όπως δήλωσε, ο επικεφαλής του τμήματος αναδιαρθρώσεων σε μεγάλη περιφερειακή τράπεζα του είπε πρόσφατα, ότι οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων εγκαταλείπουν τις επενδύσεις και παραδίδουν τις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου τους με «ανησυχητικούς ρυθμούς».

Όταν έπεσαν έξω

«Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που οι επενδυτές προβληματικών τίτλων προβλέπουν κάμψη της αγοράς. Όταν η Silicon Valley Bank κατέρρευσε το 2023, υπήρξε παρόμοια φημολογία ότι πολλές περισσότερες εταιρείες θα “λύγιζαν” υπό τον το βάρος των υψηλών επιτοκίων και των μεγάλων χρεών.

Ωστόσο, το κύμα πτωχεύσεων δεν συνέβη ποτέ.

Δημιουργούν την αίσθηση ότι «το σπίτι καίγεται»

Στέλεχος κορυφαίας εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων δήλωσε ότι προσπαθούσαν απλώς να καλλιεργήσουν κλίμα αναστάτωσης

«Οι διαχειριστές hedge funds πρέπει να δημιουργήσουν μια αίσθηση ότι “το σπίτι καίγεται” Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αναγκάσουν τις τράπεζες να κόψουν τις διευκολύνσιες. Προσπαθούν να προκαλέσουν πανικό» πρόσθεσε.

