softweb:-Από-31-Μαρτίου-σε-διαπραγμάτευση-οι-600.000-νέες-μετοχές

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 27 Μαρτίου 2026 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στη ΕΝ.Α Growth του Χ.Α. των 600.000 νέων μετοχών

H ένταξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α Growth του Χρηματιστηρίου Αθηνών 600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Softweb θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, η καταβολή της αύξησης μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτήν πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 03.03.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4019820ΑΠ/18-02-2026 (ΑΔΑ: Ψ3Ε746ΝΛΣΞ-9ΙΙ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε), και καταχωρήθηκε την 18.02.2026 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5963159.

Η πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μέσω συμψηφισμού και του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχούν σε αυτήν δυνάμει της από 03.03.2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτήθηκε στην μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ την 19.03.2026 με κωδικό αριθμό καταχώρισης 5999359, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4044462/19.03.2026 ανακοίνωση.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 719.216,04 ευρώ διηρημένο σε 5.993.467 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 12 λεπτά (0,12) του ευρώ εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, στη μερίδα και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.