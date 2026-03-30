wall:-Απώλειες-καθώς-το-πετρέλαιο-συνεχίζει-την-«ξέφρενη»-πορεία-του

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα 30/3, επηρεασμένες από περαιτέρω άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και σημαντική πτώση στον τεχνολογικό τομέα, καθώς οι επενδυτές πέρασαν σε δεύτερη μοίρα τα σχόλια του Προέδρου της Federal Reserve, Τζέρομ Πάουελ, για τον πληθωρισμό.

Ο ευρύτερος δείκτης υποχώρησε κατά 0,39% στις 6.343,72 μονάδες, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο σε περιοχή διόρθωσης, καθώς έχει πλέον σημειώσει πτώση 9,7% από το υψηλό 52 εβδομάδων. Η πτώση οφείλεται κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος υποχώρησε κατά 2%. Αντίθετα, οι τομείς των χρηματοοικονομικών και των κοινών υπηρεσιών κατέγραψαν κέρδη. Ο δείκτης Nasdaq Composite μειώθηκε κατά 0,73% στις 20,794.641 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε οριακή άνοδο 0,11% στις 45.216,14 μονάδες.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE (γνωστός και ως δείκτης φόβου της Wall Street) διαπραγματεύθηκε πάνω από τις 30 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ακόμη και με την άνοδο των τιμών ενέργειας, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν «καλά εδραιωμένες σε βάθος χρόνου». Παράλληλα, ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται «ενδεχομένως κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του τι να κάνει εδώ», αλλά υπογράμμισε ότι «δεν το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη τις οικονομικές επιπτώσεις».

Η απόδοση του 10ετούς Treasury υποχώρησε μετά τα σχόλια αυτά, με τη βασική απόδοση να μειώνεται πάνω από 9 μονάδες βάσης στο 4,344%.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε μια δόση αισιοδοξίας στους επενδυτές ότι το τέλος του πολέμου στο Ιράν μπορεί να πλησιάζει. Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε σοβαρές συζητήσεις με ένα ΝΕΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ, καθεστώς για να τερματίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις στο Ιράν», προσθέτοντας ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος».

Ωστόσο, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία «σύντομα» και αν το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει «άμεσα», οι ΗΠΑ θα «ολοκληρώσουν την υπέροχη ‘παραμονή’ μας στο Ιράν καταστρέφοντας εντελώς όλα τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, τα πετρελαιοπηγάδια και το νησί Kharg (και πιθανώς όλα τα αφαλατωτήρια!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε αγγίξει ακόμα».

Αυτό έρχεται μετά τα σχόλια του Τραμπ την Κυριακή ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί τα περισσότερα από τα 15 σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την διέλευση επιπλέον 20 πλοίων πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Οι επενδυτές έχουν συνηθίσει σε μια νέα ανωμαλία, όπου οι αγορές τείνουν να κινούνται αρνητικά Πέμπτη και Παρασκευή, και θετικά Δευτέρα και Τρίτη», δήλωσε ο David Wagner, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors.

Ο Wagner σημείωσε ότι τις τελευταίες 90 συνεδριάσεις, οι συνολικές αποδόσεις της αγοράς μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής υστερούν περίπου κατά 7% σε σχέση με αυτές μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης, με σχεδόν όλη αυτή τη διαφορά να εμφανίζεται από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Είναι σαν να προετοιμάζονται για κακά νέα… πριν από το Σαββατοκύριακο για να προστατευτούν, παίρνοντας ρίσκο, και μετά στην αρχή της εβδομάδας επιστρέφουν στην αγορά. Φαίνεται ότι αυτή η απομάκρυνση ρίσκου γίνεται λίγο πιο νωρίς από ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Η Wall Street έρχεται από μια εβδομάδα απωλειών, με τον Dow και τον Nasdaq να εισέρχονται σε περιοχή διόρθωσης, καθώς οι φόβοι ότι η αύξηση των τιμών ενέργειας θα πλήξει την οικονομία συνεχίζονται. Ο Dow, ο Nasdaq και ο S&P 500 κατέγραψαν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση τους.

Η αγορά θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή λόγω της Μεγάλης Παρασκευής, αν και η έκθεση για τις θέσεις εργασίας του Μαρτίου αναμένεται κανονικά εκείνο το πρωί.

Πετρέλαιο: Ιστορικό ράλι του WTI πάνω από τα 100 δολάρια

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου επίσης ανέβηκαν στην έναρξη της εβδομάδας, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης West Texas Intermediate να κλείνουν με άνοδο 3,25% στα 102,88 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο κλείσιμο από τις 19 Ιουλίου 2022.

Τα συμβόλαια Brent αυξήθηκαν οριακά κατά 0,13% στα 112,72 δολάρια ανά βαρέλι και κατευθύνονταν προς τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο όλων των εποχών, με αύξηση 55% μέσα στον μήνα.