Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση – Υποχώρησαν S&P 500 και Nasdaq, ενισχύθηκε οριακά ο Dow Jones

Mε πτώση έκλεισε τη σημερινή συνεδρίαση ο δείκτης S&P 500, στον απόηχο της περαιτέρω ανόδου των τιμών του πετρελαίου και της σημαντικής πτώσης στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με τον πληθωρισμό.

Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,39%, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και έκλεισε στις 6.343,73 μονάδες. Ο S&P 500 έχει υποχωρήσει λίγο περισσότερο από 9% από το ιστορικό υψηλό κλεισίματός του. Η πτώση οφείλεται κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος υποχώρησε πάνω από 1%.

Αντίθετα, κλάδοι όπως τα χρηματοοικονομικά και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας κατέγραψαν άνοδο.

Ο Nasdaq υποχώρησε και αυτός κατά 0,73% στις 20.794,64 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 49,50 μονάδες ή 0,11% και έκλεισε στις 45.216,14 μονάδες.

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE, γνωστός και ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, ξεπέρασε το επίπεδο των 30 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης στην αρχή της εβδομάδας, με τα συμβόλαια West Texas Intermediate να κλείνουν με άνοδο 3,25% στα 102,88 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τις 19 Ιουλίου 2022. Τα συμβόλαια brent αυξήθηκαν οριακά κατά 0,19% στα 112,78 δολάρια το βαρέλι και βρίσκονται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο που έχει καταγραφεί, με αύξηση 55%.

Ο πρόεδρος της Fed, Πάουελ, δήλωσε ότι ακόμη και με την άνοδο των τιμών ενέργειας, θεωρεί πως οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν «υπό έλεγχο πέρα από το βραχυπρόθεσμο διάστημα». Αν και ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα «ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειαστεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα του τι πρέπει να κάνει», τόνισε ότι «δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτή τη φάση, καθώς δεν γνωρίζουμε ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις».

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε μετά τις δηλώσεις αυτές κατά εννέα μονάδες βάσης στο 4,35%.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε κάποια ελπίδα στους επενδυτές ότι το τέλος του πολέμου με το Ιράν μπορεί να πλησιάζει. Σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «σοβαρές συνομιλίες με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν», προσθέτοντας ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος».

Ωστόσο, ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι εάν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν «άμεσα», οι ΗΠΑ θα «τερματίσουν την όμορφη “παραμονή” τους στο Ιράν καταστρέφοντας πλήρως όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”».

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του Τραμπ την Κυριακή ότι η Τεχεράνη είχε αποδεχθεί το μεγαλύτερο μέρος του αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου και ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση επιπλέον 20 πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών.

«Οι επενδυτές έχουν συνηθίσει σε αυτή τη νέα ανωμαλία, όπου οι αγορές τείνουν να αποδίδουν άσχημα την Πέμπτη και την Παρασκευή και να αποδίδουν καλά τη Δευτέρα και την Τρίτη», δήλωσε ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, επικεφαλής μετοχών στην Aptus Capital Advisors.

Ο Βάγκνερ σημείωσε ότι στις τελευταίες 90 συνεδριάσεις, οι σωρευτικές αποδόσεις της αγοράς μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής υπολείπονται κατά περίπου 7% εκείνων μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης, με σχεδόν όλη αυτή τη διαφορά να έχει προκύψει μετά τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Είναι σαν να προετοιμάζονται για κακά νέα πριν από το Σαββατοκύριακο, καλύπτοντας τον κίνδυνο, οπότε μειώνουν την έκθεσή τους, και στην αρχή της εβδομάδας επιστρέφουν στις αγορές. Φαίνεται ότι αυτή η μείωση του ρίσκου γίνεται απλώς λίγο νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Η Wall Street προέρχεται από μια εβδομάδα απωλειών, με τον Dow και τον Nasdaq να εισέρχονται σε φάση διόρθωσης, καθώς οι φόβοι των επενδυτών ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα πλήξουν την οικονομία παραμένουν έντονοι. Οι Dow, Nasdaq και S&P 500 κατέγραψαν την πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα πτώσης.

Η αγορά θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή λόγω της Μεγάλης Παρασκευής, αν και η έκθεση για την απασχόληση του Μαρτίου αναμένεται να δημοσιευθεί κανονικά το πρωί της ίδιας ημέρας.