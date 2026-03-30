Wood για Ελλάδα: Χρειάζονται περισσότερες μεταρρυθμίσεις – Στάση αναμονής με το βλέμμα στον τουρισμό

Την ανάγκη για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσδώσουν περαιτέρω δυναμική στην ελληνική οικονομία, υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Wood & Company, οι οποίοι προς το παρόν τηρούν στάση αναμονής και δεν αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το ελληνικό ΑΕΠ, έως ότου ξεκαθαρίσουν οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν για τον ελληνικό τουρισμό.

«Η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή, αλλά δεν εμφανίζει δυναμική επιτάχυνσης, παρά τις μεταρρυθμίσεις. Το ίδιο μήνυμα προκύπτει και από τους ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το επίπεδο των μεταρρυθμίσεων δεν έχει ακόμη φτάσει σε κρίσιμη μάζα ώστε να οδηγήσει σε ένα νέο άλμα στην οικονομική ανάπτυξη» αναφέρουν οι αναλυτές της Wood.

Προσθέτουν επίσης ότι «η χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις παραμένει προσιτή, όχι όμως και για τα νοικοκυριά» και ότι η αγορά εργασίας είναι σχετικά δυναμική, κάτι που λειτουργεί υποστηρικτικά, ωστόσο το βασικό εμπόδιο εξακολουθεί να είναι η αντίληψη των νοικοκυριών για υψηλό επίπεδο τιμών.

Η Wood διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της για ανάπτυξη με ρυθμό 2,5% φέτος, τονίζει ωστόσο ότι οι τουριστικές ροές χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα. Δεν αποκλείεται πάντως η Ελλάδα να ωφεληθεί, καθώς προορισμοί στη Μέση Ανατολή και την Ασία πλήττονται από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της Wood σημειώνουν ότι η δομή του ελληνικού ΑΕΠ εμφανίζεται πιο υγιής σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, καθώς οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 68% από τα χαμηλά τους –αν και το συνολικό ποσοστό παραμένει σχετικά χαμηλό– ενώ οι εξαγωγές αντιστοιχούν πλέον στο 40% του ΑΕΠ.

Βασικοί κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η μεταποίηση, η πληροφορική και τα φαρμακευτικά προϊόντα, συνεχίζουν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις. Παράλληλα, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ενισχυθεί, ενώ η αυξανόμενη διεθνοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί θετική εξέλιξη.

Πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα

Όπως σημειώνει η Wood, σε πολιτικό και δημοσιονομικό επίπεδο το περιβάλλον παραμένει σταθερό, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί προβάδισμα της τάξης των 12–14 ποσοστιαίων μονάδων, με τη Νέα Δημοκρατία να κινείται γύρω στο 28%–29%.

Η δημοσιονομική επίδοση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, με τον λόγο δημόσιου χρέους να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση που έχει σημειωθεί ποτέ. Η αναπροσαρμογή των φορολογικών εσόδων έχει συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η ψηφιακή διασύνδεση με τη φορολογική διοίκηση έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι υπάγονται πλέον σε ελάχιστη φορολογική εισφορά.

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, στον τομέα των χρήσεων γης και των αδειοδοτήσεων έχουν προωθηθεί σημαντικές αλλαγές. Το κτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό και είναι πλέον σχεδόν πλήρως ψηφιοποιημένο, ενώ έχουν υλοποιηθεί τέσσερις σημαντικές μεταρρυθμίσεις χωροταξικού χαρακτήρα.

Στη δημόσια διοίκηση καταγράφεται αισθητή βελτίωση της αποτελεσματικότητας, κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης. Συνεχίζεται η ενίσχυση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών προς τους πολίτες, ενώ αυξάνεται και η ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης η απονομή συντάξεων έχει γίνει πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

Αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επισήμανση της Wood σχετικά με τη διάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.

Το μερίδιο των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία έχει μειωθεί από 60% σε 55%, ενώ παράλληλα αυξάνεται το «βάρος» των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Για τις «άνω της μεσαίας κλίμακας» επιχειρήσεις το μερίδιο έχει ενισχυθεί στο 25%.

Επιπλέον, η δραστηριότητα των private equity και venture capitals έχει πλέον αποκτήσει ουσιαστική παρουσία, ενώ η διάχυση τεχνολογίας από μεγάλες επιχειρήσεις προς τις μικρότερες βελτιώνεται.

Στο μεταξύ, οι νεότεροι επιχειρηματίες εμφανίζονται πιο εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία, ενισχύοντας ευρύτερα την παραγωγικότητα της οικονομίας.