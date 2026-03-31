Άτυπη συμμαχία του Κόλπου υπέρ της συνέχισης του πολέμου με την Τεχεράνη

Οι αραβικές σύμμαχες χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών στον Κόλπο, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παροτρύνουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποδυναμωθεί επαρκώς από τη μηνιαία εκστρατεία βομβαρδισμών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, σύμφωνα με Αμερικανούς, αραβικούς και ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αφού αρχικά, στην έναρξη του πολέμου, εξέφραζαν ιδιωτικά τη δυσαρέσκειά τους επειδή δεν είχαν λάβει επαρκή προειδοποίηση για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση και διαμαρτύρονταν ότι οι ΗΠΑ αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους πως ο πόλεμος θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, ορισμένοι από αυτούς τους περιφερειακούς συμμάχους υποστηρίζουν πλέον ενώπιον του Λευκού Οίκου ότι η παρούσα στιγμή προσφέρει μια ιστορική ευκαιρία να ακρωτηριαστεί οριστικά η θεοκρατική εξουσία της Τεχεράνης.

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν μεταφέρει σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι δεν επιθυμούν να τερματιστεί η στρατιωτική επιχείρηση, παρά μόνο εφόσον υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην ιρανική ηγεσία ή μια δραματική μεταβολή στη συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι οποίοι δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν δημόσια και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πίεση από τις χώρες του Κόλπου έρχεται την ώρα που ο Τραμπ ταλαντεύεται ανάμεσα στον ισχυρισμό ότι η αποδεκατισμένη ηγεσία του Ιράν είναι έτοιμη να διευθετήσει τη σύγκρουση και στην απειλή για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου, αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δυσκολεύεται να εξασφαλίσει δημόσια στήριξη στο εσωτερικό για έναν πόλεμο που έχει αφήσει πίσω του περισσότερους από 3.000 νεκρούς σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ολοένα και πιο βέβαιος ότι έχει την πλήρη στήριξη των σημαντικότερων συμμάχων του στη Μέση Ανατολή — περιλαμβανομένων και ορισμένων που δίσταζαν απέναντι σε μια νέα στρατιωτική εκστρατεία πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Η Σαουδική Αραβία αντεπιτίθεται σκληρά. Το Κατάρ αντεπιτίθεται. Τα ΗΑΕ αντεπιτίθενται. Το Κουβέιτ αντεπιτίθεται. Το Μπαχρέιν αντεπιτίθεται», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One το βράδυ της Κυριακής, καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στη Φλόριντα. «Αντεπιτίθενται όλοι».

Οι χώρες του Κόλπου φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις και βάσεις από τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν, ωστόσο δεν έχουν συμμετάσχει οι ίδιες στα επιθετικά πλήγματα.

Οι σύμμαχοι του Κόλπου στηρίζουν τον πόλεμο σε διαφορετικό βαθμό

Παρότι οι περιφερειακοί ηγέτες στηρίζουν πλέον γενικά τις αμερικανικές ενέργειες, ένας διπλωμάτης από τον Κόλπο περιέγραψε υπαρκτές διαφορές, με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να πρωτοστατούν στις εκκλήσεις για αύξηση της στρατιωτικής πίεσης στην Τεχεράνη.

Τα ΗΑΕ έχουν αναδειχθεί ίσως στην πιο επιθετική χώρα του Κόλπου και πιέζουν έντονα ώστε ο Τραμπ να διατάξει χερσαία εισβολή, ανέφερε ο διπλωμάτης. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν τάσσονται επίσης υπέρ αυτής της επιλογής. Τα ΗΑΕ, που έχουν δεχθεί περισσότερες από 2.300 επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, έχουν γίνει ακόμη πιο ενοχλημένα όσο ο πόλεμος παρατείνεται και οι επιθέσεις απειλούν να αμαυρώσουν την εικόνα τους ως ασφαλούς, λαμπερής και πλούσιας εμπορικής και τουριστικής πρωτεύουσας της Μέσης Ανατολής.

Το Ομάν και το Κατάρ, που ιστορικά λειτουργούν ως μεσολαβητές ανάμεσα στο μακροχρόνια οικονομικά απομονωμένο Ιράν και τη Δύση, τάσσονται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης.

Ο διπλωμάτης ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία έχει υποστηρίξει προς τις ΗΠΑ ότι ο τερματισμός του πολέμου σε αυτό το στάδιο δεν θα οδηγήσει σε μια «καλή συμφωνία», δηλαδή σε μια συμφωνία που να εγγυάται την ασφάλεια των αραβικών γειτόνων του Ιράν.

Οι Σαουδάραβες υποστηρίζουν ότι μια τελική διευθέτηση του πολέμου θα πρέπει να εξουδετερώνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να καταστρέφει τις βαλλιστικές του δυνατότητες, να τερματίζει τη στήριξη της Τεχεράνης προς πληρεξούσιες οργανώσεις και επίσης να διασφαλίζει ότι το Στενό του Ορμούζ δεν θα μπορεί στο μέλλον να κλείσει ουσιαστικά από την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχονταν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Η επίτευξη αυτών των στόχων θα απαιτούσε είτε μια απότομη αλλαγή πορείας από τη θεοκρατία που κυβερνά τη χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 είτε την απομάκρυνσή της.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν στο μεταξύ εντείνει τη ρητορική τους απέναντι στο Ιράν.

«Ένα ιρανικό καθεστώς που εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους σε κατοικίες, εργαλειοποιεί το παγκόσμιο εμπόριο και στηρίζει πληρεξούσιες οργανώσεις δεν αποτελεί πλέον αποδεκτό στοιχείο του περιφερειακού τοπίου», έγραψε η Νούρα Αλ Κάαμπι, υπουργός Επικρατείας στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην κρατικά συνδεδεμένη αγγλόφωνη εφημερίδα The National. Πρόσθεσε: «Θέλουμε εγγυήσεις ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τους συμμάχους του Κόλπου. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ωστόσο, υπογράμμισε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου βρίσκονται στην ίδια γραμμή όσον αφορά το Ιράν.

«Είναι θρησκευτικοί ζηλωτές που δεν πρέπει ποτέ να τους επιτραπεί να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, επειδή έχουν μια αποκαλυπτική αντίληψη για το μέλλον», είπε ο Ρούμπιο για το Ιράν, σε εμφάνισή του στην εκπομπή “Good Morning America”. «Και όλοι οι γείτονές τους το γνωρίζουν αυτό, παρεμπιπτόντως, γι’ αυτό και όλοι οι γείτονές τους έχουν στηρίξει τις ενέργειες που διεξάγουμε».

Ο Σαουδάραβας διάδοχος καλεί τις ΗΠΑ να μην υποχωρήσουν

Ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο de facto ηγέτης του βασιλείου, έχει πει σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και της θεοκρατικής ηγεσίας του Ιράν εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον της περιοχής του Κόλπου και ευρύτερα, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Ωστόσο, οι Σαουδάραβες είναι ευαίσθητοι στο γεγονός ότι όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει το Ιράν να πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του βασιλείου, την καρδιά της πετρελαϊκής οικονομίας του.

Σαουδάραβας κυβερνητικός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το βασίλειο θέλει τελικά μια πολιτική λύση στην κρίση, αλλά η άμεση προτεραιότητά του παραμένει η προστασία του πληθυσμού και των κρίσιμων υποδομών του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ επιδιώκει να αναδείξει ότι οι περισσότερες χώρες του Κόλπου έχουν στοιχηθεί με την κυβέρνησή του καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον πόλεμο, επισημαίνοντας πώς συσπειρώθηκαν εν μέσω κρίσης, την ώρα που επικρίνει συμμάχους στο ΝΑΤΟ επειδή δεν συμμετείχαν στη σύγκρουση στο πλευρό των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, επαίνεσε το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το «θάρρος» που επέδειξαν καθώς εξελισσόταν ο πόλεμος.

Ο πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μαϊάμι που διοργάνωσε το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, ήταν ιδιαίτερα εγκωμιαστικός για τον Σαουδάραβα διάδοχο, χαρακτηρίζοντάς τον «πολεμιστή» και «φανταστικό άνθρωπο».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι χώρες του Κόλπου ήταν διστακτικές απέναντι στην απόφαση τη δική του και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσουν τον πόλεμο, αλλά έκτοτε συσπειρώθηκαν.

«Δεν πίστευαν ότι αυτό θα συνέβαινε, κανείς δεν το πίστευε», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ότι το Ιράν εξαπέλυσε χιλιάδες αντίποινα σε ολόκληρο τον Κόλπο. «Και στράφηκαν εναντίον τους και ευθυγραμμίστηκαν πραγματικά με πολύ ισχυρό τρόπο. Ήταν μαζί μας, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα. Ήταν μαζί μας».

Θα μπουν οι σύμμαχοι του Κόλπου στη μάχη

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καλέσει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν σε επιθετικές επιχειρήσεις.

Ένας παράγοντας μπορεί να είναι ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ίσως υπολόγισε πως δεν αξίζει τις επιπλοκές που συνεπάγεται ο συνωστισμός περισσότερων στρατιωτικών δυνάμεων στον ίδιο εναέριο χώρο, πέρα από το Ισραήλ.

Τρία αμερικανικά μαχητικά καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά του Κουβέιτ τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, εν μέσω ιρανικής αεροπορικής επίθεσης. Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα F-15E Strike Eagle.

Επίσης, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις 12 Μαρτίου, όταν το αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι ότι μόνο τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών του Κόλπου που έχουν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω τους υπολογισμούς τους, σημειώνει η Γιασμίν Φαρούκ, διευθύντρια του προγράμματος για τον Κόλπο και την Αραβική Χερσόνησο στο International Crisis Group.

Ωστόσο, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει κρίσιμες υποδομές των γειτονικών του χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων αφαλάτωσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή, αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να χτυπήσει τις ιρανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ έως τις 6 Απριλίου.

«Η απουσία ενός σαφούς στόχου, η απουσία εμπιστοσύνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν πραγματικά μέχρι το τέλος και θα τελειώσουν τη δουλειά… κάνει ορισμένους από αυτούς επιφυλακτικούς», είπε η Φαρούκ. «Αλλά αν υπάρξει ένα σοβαρό ή μαζικό περιστατικό με θύματα σε μία από αυτές τις χώρες, τότε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η εμπλοκή τους ως εμπολέμων».

AP