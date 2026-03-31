Αεροπορικά-ταξίδια:-Η-παγκόσμια-προσφορά-παραμένει-αυξημένη-τον-Μάρτιο

Η παγκόσμια προσφορά αεροπορικών ταξιδιών παρέμεινε αυξημένη τον Μάρτιο, παρά τις διαταραχές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανέφερε την Τρίτη ο IATA.

Η εκτιμώμενη αύξηση της προσφοράς σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 «μετριάστηκε πάντως στο 3,3%, σε σύγκριση με προηγούμενη πρόβλεψη άνω του 5%», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Willie Walsh σε δήλωση της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών.

Η IATA δημοσίευσε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου την Τρίτη, και αφορούν ημερομηνίες πριν από την έναρξη του πολέμου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι εκείνο το σημείο, οι περισσότερες από 360 αεροπορικές εταιρείες που είναι μέλη της IATA επωφελήθηκαν από ευνοϊκές συνθήκες.

«Χωρίς να γνωρίζουμε τη διάρκεια και την ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι αδύνατο να ποσοτικοποιήσουμε τον πλήρη αντίκτυπό του στις προοπτικές των αεροπορικών εταιρειών», δήλωσε ο Willie Walsh.

Οι συντελεστές πληρότητας πτήσεων ήταν «οι υψηλότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ για έναν Φεβρουάριο», στο 81,4%, 0,3 μονάδες υψηλότεροι από τις προβλέψεις για τον Φεβρουάριο του 2025. Η ζήτηση, μετρούμενη σε έσοδα από χιλιόμετρα επιβατών (RPK), αυξήθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση.