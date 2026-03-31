Αντιναύαρχος-ΛΣ-Χρ.-Κοντορουχάς:-«Χρέος-μας-να-βοηθήσουμε-την-ελληνική-ναυτιλία-να-παραμείνει-στην-κορυφή-του-κόσμου»

Τις πρωινές ώρες της 31ης Μαρτίου, έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του ΥΝΑΝΠ, η τελετή παράδοσης παραλαβής των νέων καθηκόντων στην ηγεσία του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Όπως είχε ανακοινωθεί προ ολίγων ημερών, τη θέση του Τρύφωνα Κοντιζά, ως Αρχηγού του Σώματος, αναλαμβάνει πλέον ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς.

«Το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα άσκησης της κρατικής εξουσίας του θαλάσσιου χώρου, ασκώντας αρμοδιότητες που συνδέονται άρρηκτα με την εθνική κυριαρχία, τη δημόσια και εθνική ασφάλεια, την εμπέδωση του κράτους δικαίου, αλλά και την εθνική μας οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά στις πρώτες του δηλώσεις ως Αρχηγός του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ο κ. Κοντορουχάς.

Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη μνεία μεταξύ άλλων και στη ναυτιλιακή βιομηχανία, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η εποπτεία και η υποστήριξη της εμπορικής μας ναυτιλίας, υπήρξε ο λόγος ίδρυσης του Λιμενικού Σώματος και ομολογουμένως τα έχουμε πάει καλά, μέσω της αγαστής συνεργασίας της πολιτείας, της ναυτεργατικής και εφοπλιστικής κοινότητας. Είναι χρέος μας να βοηθήσουμε την ελληνική ναυτιλία να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου, να δούμε τη γαλανόλευκη να κυματίζει σε περισσότερα πλοία και τον Πειραιά να παραμείνει με ακόμα υψηλότερης επιδόσεις το κορυφαίο κέντρο πλοιοδιαχείρισης του κόσμου». Τόνισε ωστόσο, πως για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει «να εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα της ναυτιλίας και να προσελκύσουμε νέους από όλη την Ελλάδα στα αντίστοιχα επαγγέλματα».

Τέλος, ως κεντρική προτεραιότητα, έθεσε την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Σώματος μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, προαναγγέλλοντας παράλληλα «γενναία είσοδο νέου προσωπικού».