Αντώνης-Σαμάρας:-«Πρέπει-να-μείνουν-οι-ελληνικές-δυνάμεις-στην-Κύπρο-και-μετά-τη-λήξη-του-πολέμου»

Νέες αιχμές από τον Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης, αυτή τη φορά για τους χειρισμούς της σε θέματα της εξωτερικής πολιτικής.

Ο πρώην πρωθυπουργός, από το Πολεμικό Μουσείο, παρουσία ενός ακόμη πρώην πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε εσωτερικά, πολιτικά θέματα και ως εκ τούτου, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα δημιουργίας νέου κομματικού σχηματισμού.

Ο Αντώνης Σαμαράς ασχολήθηκε με τη νεοδιαμορφωθείσα γεωπολιτική κατάσταση και κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη διορατικότητας, εστιάζοντας κυρίως στους κυβερνητικούς χειρισμούς στην Κύπρο και την αποστολή δυνάμεων εκεί. Υποστήιξε χαρακτηριστικά ότι αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στο νησί και μετά το τέλος του πολέμου, καθώς εκτιμά ότι είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Κύπρος από την Τουρκία.

Θεωρεί, μάλιστα, ότι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε τις φρεγάτες και τα F-16 στην Κύπρο για λόγους επικοινωνιακούς και δημοσκοπικούς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.