Αύξηση-4,5%-στον-όγκο-των-λιανικών-πωλήσεων-τον-Ιανουάριο

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7% τον Ιανουάριο.

Αύξηση 4,5% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων, και με την ένδυση- υπόδηση να πλήττεται για έναν ακόμη μήνα.

Ειδικότερα, ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά σε: Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (10,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (9,4%), Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (8,6%), Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (7,6%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (4,1%) και Πολυκαταστήματα (3,7%). Στον αντίποδα, μειώθηκε σε Ένδυση- Υπόδηση (3%) και Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (2,3%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 4,5% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, αλλά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 σημείωσε μείωση 15,8%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,9% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.

Ενώ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 7% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, αλλά σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 16,9%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.