Γαλλία:-Απότομη-αύξηση-του-πληθωρισμού-τον-Μάρτιο

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε απότομα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του INSEE (Ινστιτούτο Εθνικών Στατιστικών), που δημοσιεύθηκε αυτήν την Τρίτη.

Έφτασε στο 1,7% σε ετήσια βάση, από 0,9% τον Φεβρουάριο.

Εν τω μεταξύ, η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε σημαντικά τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (-1,4%), σύμφωνα με το INSEE.

Η γαλλική οικονομία βρίσκεται μπροστά στις συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Μετά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί.

Η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων πλησιάζει πλέον τα 2,20 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδό της από το 1985. Εν τω μεταξύ, η αμόλυβδη βενζίνη (95άρ( πλησιάζει τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυτή η απότομη αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία, από τα πλαστικά μέχρι το κόστος μεταφοράς.