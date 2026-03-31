Γαλλία:-Ο-πληθωρισμός-στο-υψηλότερο-επίπεδο-από-τον-Αύγουστο-του-2024

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας, εντείνοντας την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,9% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, μετά από άνοδο 1,1% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η στατιστική υπηρεσία INSEE. Το ποσοστό αυτό συνάδει με τη μέση εκτίμηση της έρευνας της -.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο πτώσης, το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,3%. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλά σημάδια ότι αυτές οι πιέσεις μεταφέρονται σε άλλους τομείς, καθώς ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες αυξήθηκε ελαφρώς στο 1,7% και οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Villeroy de Galhau, δήλωσε τη Δευτέρα ότι, ενώ η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, είναι «πολύ πρόωρο» να συζητηθεί πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό.

Είχαν προηγηθεί τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Γερμανίας που έδειξαν αύξηση των τιμών κατά 2,8% και της Ισπανίας με άνοδο 3,3%. Τα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωζώνης που θα ανακοινωθούν αργότερα την Τρίτη αναμένεται να δείξουν επιτάχυνση στο 2,6% — το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούλιο του 2024.

Μια ξεχωριστή έρευνα του Insee την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι οι προσδοκίες των γαλλικών νοικοκυριών για τον πληθωρισμό βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022, ενώ μια δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκάλυψε παρόμοιες απόψεις σε ολόκληρη την ήπειρο.