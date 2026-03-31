Γαλλία: Υψηλό 19 μηνών για τον πληθωρισμό τον Μάρτιο – Ράλι 7,3% στην ενέργεια

Με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2024 (υψηλό 19 μηνών), έτρεξε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε άνοδο του ενεργειακού κόστους, εντείνοντας την πίεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική της με αύξηση επιτοκίων στην προσεχή συνεδρίασή της στις 30 Απριλίου.

Ο ΔΤΚ στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης παρουσίασαν επιταχύνθηκαν 1,9% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τον Μάρτιο, μετά από άνοδο 1,1% τον Φεβρουάριο. Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,3%. Προς το παρόν, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι αυτές οι πιέσεις θα επηρεάσουν γρήγορα και άλλους τομείς, καθώς οι πιέσεις στις τιμές των υπηρεσιών «τσίμπησαν» 1,7% σύμφωνα με το -.

Με τις μάχες στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται τώρα στην πέμπτη εβδομάδα τους και τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να καταστρέψει τα ιρανικά ενεργειακά assets, ο πληθωρισμός ανεβάζει στροφές σε όλο τον κόσμο ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει δεσμευτεί να δράσει αποφασιστικά και γρήγορα εάν χρειαστεί, αν και οι αξιωματούχοι λένε επίσης ότι δεν θα βιαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια.

Οι επενδυτές προβλέπουν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, με μια κίνηση πιθανή ήδη από τη συνεδρίαση του Απριλίου. Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό υπογράμμισε ότι ενώ η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, είναι «πολύ πρόωρο» να συζητήσουμε το πότε ακριβώς.

Ο ΔΤΚ της Γαλλίας έρχεται μετά το πληθωριστικό άλμα 2,8% από τη Γερμανία τη Δευτέρα το ράλι 3,3% στην Ισπανία την Παρασκευή. Καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ήδη αισθάνονται τον πόνο των υψηλότερων τιμών της βενζίνης, η κυβέρνηση Μακρόν βρίσκεται υπό πίεση να παράσχει βοήθεια. Μέχρι στιγμής, έχει λάβει στοχευμένα μέτρα για να υποστηρίξει τους τομείς που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.