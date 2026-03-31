Γερμανία:-Πάνω-από-3-εκατ.-άνεργοι-παρά-την-άνοδο-στην-απασχόληση

Πάνω από το όριο των τριών εκατομμυρίων παραμένει ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία, παρά την ανοδική πορεία για την απασχόληση η οποία καταγράφεται συνήθως από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, τον Μάρτιο ήταν εκτός εργασίας 3,021 άτομα, κατά 49.000 λιγότερα από ό,τι πέρυσι, ενώ το ποσοστό της ανεργίας βρίσκεται στο 6,4%, μειωμένο κατά 0,1 μονάδα από τον περασμένο μήνα. «Συνήθως η ανοιξιάτικη ανάκαμψη ξεκινάει τον Μάρτιο, αλλά φέτος δεν έχει ιδιαίτερη δυναμική. Βρισκόμαστε ακόμη σε ένα κατώτατο σημείο, το οποίο γίνεται πλέον λίγο μεγαλύτερο», δήλωσε η επικεφαλής της Υπηρεσίας και πρώην ομοσπονδιακή υπουργός Εργασίας Αντρέα Νάλες.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Υπηρεσίας της, 1,1 εκατομμύριο άτομα έλαβαν τον τρέχοντα μήνα επίδομα ανεργίας, κατά 98.000 περισσότερα συγκριτικά με πέρυσι τον Μάρτιο, με τον αριθμό των απασχολήσιμων δικαιούχων βασικής εισοδηματικής στήριξης να ανέρχεται πλέον σε 3,8 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 147.000. Πολλοί δικαιούχοι εργάζονται, αλλά το εισόδημά τους πρέπει να συμπληρωθεί με επίδομα, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος διαβίωσής τους, διευκρίνισε η κυρία Νάλες.

Στο ίδιο κλίμα, σταθεροποιημένη σε χαμηλό επίπεδο, βρίσκεται και η ζήτηση για εργασία. Τον Μάρτιο καταχωρήθηκαν σε γραφεία απασχόλησης 638.000 κενές θέσεις εργασίας, κατά 5.000 λιγότερες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

- – ΜΠΕ