Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Η-απόφαση-του-ΠΑΣΟΚ-σημαίνει-ότι-αν-η-ΝΔ-δεν-πάρει-αυτοδυναμία,-δεν-υπάρχει-κυβέρνηση

Έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ άσκησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τη συνεδριακή απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τοποθετήθηκε και για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές ισορροπίες, τις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη για την Αριστερά, αλλά και τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Κύπρο χθες στο Πολεμικό Μουσείο.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ και τη στάση του, υποστήριξε ότι «ξεκαθάρισε έντιμα τις προθέσεις του. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, δεν είπε ότι δεν θα το κάνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Τσίπρα ή τον κ. Βελόπουλο ή την κ. Καρυστιανού ή το ΚΚΕ. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως αν είναι πρώτος με μια ψήφο διαφορά, μπορεί να κάνει συνεργασία με όλους τους άλλους πλην της ΝΔ. Αυτή είναι μια καθαρή θέση. Κατά τη γνώμη μου, τους παγίδεψε ο κ. Δούκας, αυτός είναι και ο νικητής του Συνεδρίου».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «αν μιλάς στον κόσμο λογικά, έχεις πιθανότητα να αποκτήσεις ακροατήριο. Αν λες παράλογα πράγματα, απευθύνεσαι σε μειοψηφίες. Πάμε να το δούμε λογικά: αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία, με ποιον μπορεί αντικειμενικά και σοβαρά να κάνει συγκυβέρνηση; Το έχω πει πρώτος εδώ και μήνες, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να πάμε με τον Βελόπουλο – δολοφόνους μάς ανεβάζει, δολοφόνους μάς κατεβάζει. Παλαιοπασόκος ήταν, λαϊκιστής είναι, φιλορώσος είναι, δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

Παράλληλα, σημείωσε πως η μπάλα πλέον είναι στον λαό. «Εμείς είπαμε το σωστό για την Ελλάδα είναι η αυτοδυναμία, αλλά αν ο ελληνικός λαός που είναι το μεγάλο αφεντικό διατάξει συγκυβέρνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε την εντολή του λαού. Το ΠΑΣΟΚ είπε πως δεν το ενδιαφέρει τι λέει ο λαός και πως ό,τι και να πει αυτός, με τη ΝΔ δεν πηγαίνει. Μετά από αυτήν την απόφαση του ΠΑΣΟΚ, οφείλω έντιμα να πω στον λαό ότι αν η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Προφανώς η απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι μέγα πολιτικό λάθος, κυρίως όμως είναι πολύ προσβλητική για τον λαό. Για πρώτη φορά κόμμα θέτει με συνεδριακή απόφαση το κόμμα πάνω από τον λαό. Δηλαδή λέει στον λαό ή να κάνει ό,τι θέλει αυτό ή να μπει σε χάος».

«Δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς, ήταν επί ζημία της Ελλάδας»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Θάνου Πλεύρη, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τους αγώνες της Αριστεράς».

«Ούτε εγώ έχω ζητήσει από κανέναν πολιτικό μου αντίπαλο από την Αριστερά να δηλώσει ότι σέβεται τους αγώνες της Δεξιάς. Εγώ δεν σέβομαι τους αγώνες της Αριστεράς. Για την ακρίβεια, θεωρώ πως η Αριστερά όσους αγώνες έκανε, ήταν επί ζημία της Ελλάδας», επισήμανε ο υπουργός. «Έχετε καταλάβει ότι προχθές το ΚΚΕ έκανε εκδήλωση στο Λιτόχωρο για να τιμήσει την έναρξη του Εμφυλίου; Μπορείτε να μου δείξετε οποιοδήποτε κόμμα στον πλανήτη που πάει σε ένα κράτος και γιορτάζει την προσπάθεια καταστροφής του κράτους. Και μάλιστα έχει βάλει στην αφίσα 2 Σκοπιανούς. Έχουμε ξεχάσει όμως ότι το ΚΚΕ στον Εμφύλιο είχε προσπαθήσει αν αποσπάσει τη Μακεδονία και να την πάει στα Σκόπια».

Τέλος, σχολιάζοντας αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για την Κύπρο, είπε ότι παραδοσιακά δεν σχολιάζει τι λένε οι πρώην πρωθυπουργοί.

Συμπλήρωσε ωστόσο το εξής:

«Αν πράγματι ο κ. Σαμαράς είπε ότι οι δυνάμεις στην Κύπρο πρέπει να παραμείνουν, προφανώς συμφωνεί με το ότι πήγαν και με το ότι κάποιος τις έστειλε. Αν λες ότι πρέπει να μείνουν οι δυνάμεις, εννοείς ότι καλώς πήγαν. Άρα αυτός που τις πήγε, δηλαδή ο Μητσοτάκης, καλώς τις πήγε. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει η ιστορία. Εάν θέλουμε πράγματι οι δυνάμεις να μείνουν, δεν πρέπει να γίνει στοιχείο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Αν τσακωνόμαστε επ’ αυτού, προφανώς θα γίνει κομμάτι του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Θα αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία, η οποία δεν συμφέρει. Άρα αν θες να μείνουν στα αλήθεια, κάνεις λίγο ντούκου».

