ΔΝΤ:-«Βαρίδι»-για-την-ανάπτυξη-της-Ελλάδας-τα-σχεδόν-3-εκατ.-«κόκκινα»-δάνεια

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα ΜΕΔ επηρεάζουν 2,4 εκατ. Έλληνες και ο μεγάλος όγκος των NPLs έχει υπερφορτώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ως «βραχνά» για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ανάκαμψη νοικοκυριών – επιχειρήσεων που εξακολουθούν να είναι εκτός από τις αγορές δανεισμού χαρακτηρίζει τα σχεδόν 3 εκατ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) από την χρηματοπιστωτική κρίση χρέους της περασμένης δεκαετίας, ο Τσαρλς Κοέν, ειδικός του ΔΝΤ σε θέματα χρηματοπιστωτικών αγορών.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα ΜΕΔ επηρεάζουν 2,4 εκατ. Έλληνες, επεσήμανε ο Κοέν μιλώντας στο Reuters, τονίζοντας πως ο μεγάλος όγκος έχει υπερφορτώσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, και χωρίς την εξυπηρέτηση των παλαιών δανείων, πολλοί Έλληνες δεν θα μπορούν να δανειστούν περαιτέρω. «Αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός για την ελληνική οικονομία. Το σύστημα έχει κατακλυστεί από αυτά. Και έτσι πιστεύουμε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις» υπογράμμισε.

Η ελληνική οικονομία έχει ανακάμψει από την κρίση με τις τράπεζες να παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις και τα μνημονιακά δάνεια να αποπληρώνονται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, η απόλυτη ανάκαμψη επιβραδύνεται, καθώς οι απλοί Έλληνες, οι οποίοι υπέστησαν περικοπές μισθών και συντάξεων κατά τη διάρκεια των ετών λιτότητας, εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα δανεισμού.

«Το μεγάλο ζήτημα είναι η διόρθωση των ισολογισμών των νοικοκυριών. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου ο μέσος Έλληνας θα συμμετέχει και πάλι ενεργά στην αγορά στεγαστικών δανείων και δανείων για μικρές επιχειρήσεις» σχολίασε ο Κοέν. Τα NPLs («κόκκινα δάνεια») έφτασαν σχεδόν στο 50% των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών όμως τον «Ηρακλή» τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να τιτλοποιήσουν και να μεταφέρουν περίπου 60 δισ. ευρώ από ΜΕΔ σε servicers.

Ωστόσο, το σύστημα δεν έχει ανταποκριθεί τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν δανειστές όπως το ΔΝΤ. Οι δικαστικές διαμάχες μεταξύ τραπεζών, διαχειριστών και δανειοληπτών στεγαστικών δανείων μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. «Τα δικαστήρια είναι κάπως υπερφορτωμένα επειδή δεν υπάρχουν δικαστές που να είναι εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους ζητήματα. Έτσι, χρειάζονται πολύ χρόνο για να περάσουν από το σύστημα», ανέφερε ο ειδικός του ΔΝΤ.

Το γεγονός ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις παραμένουν εκτός του τραπεζικού συστήματος από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχει οδηγήσει τις τράπεζες να επικεντρώσουν την πίστωσή τους σε λίγες μεγάλες ελληνικές εταιρείες, καθιστώντας τες πιο ευάλωτες στις διεθνείς αναταραχές. «Ο δανεισμός προς ΜμΕ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Νομίζω ότι για εμάς ο κρίσιμος παράγοντας είναι να επαναδιαφοροποιήσουμε τις τράπεζες ώστε να δανείσουν και σε αυτούς τους τομείς. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει» κατέληξε.