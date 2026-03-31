ΕΕ:-Σχέδιο-για-μείωση-φόρων-στην-ηλεκτρική-ενέργεια

Η ΕΕ προετοιμάζει μια «εργαλειοθήκη» μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι αγορές ενέργειας θα παραμείνουν σε αναταραχή για μεγάλο χρονικό διάστημα, δήλωσε την Τρίτη ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν.

«Από οικονομικής άποψης, 30 ημέρες σύγκρουσης έχουν ήδη προσθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ στον «λογαριασμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, δήλωσε ο Γιόργκενσεν μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Ακόμα κι αν υπήρχε ειρήνη αύριο, δεν θα επιστρέφαμε στην κανονικότητα. Οι ενεργειακές υποδομές στην περιοχή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και συνεχώς καταστρέφονται», πρόσθεσε.

Όπως διευκρίνισε ο Επίτροπος, η επερχόμενη εργαλειοθήκη της ΕΕ θα περιλαμβάνει προτάσεις για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στην ηλεκτρική ενέργεια και στα τιμολόγια δικτύου.

«Επίσης, προετοιμάζουμε διαφορετικές ευκαιρίες και δυνατότητες που μοιάζουν περισσότερο με αυτές που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης το 2022», είπε.

Reuters