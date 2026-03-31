Εθνική: Ακυρώνει το 1,27% του μετοχικού της κεφαλαίου – Ακόμη 552 εκατ. ευρώ σε buyback

Στην ακύρωση του 1,27% του μετοχικού της κεφαλαίου αναμένεται να προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα μετά το πέρας της ετήσιας Γενική Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου 2026. Από τα κέρδη χρήσης 2024, η τράπεζα προχώρησε στην υιοθέτηση προγράμματος επαναγοράς ιδίων ύψους 174 εκατ. ευρώ. Από 4 Ιουνίου 2025 έως και τις 27 Μαρτίου 2026, η τράπεζα απέκτησε 11.580.849 μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς 12,6171 ευρώ και συνολικό κόστος 146,11 εκατ. ευρώ (το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά καθώς απομένουν κάτι λιγότερα από 27,89 εκατ. ευρώ).

Μετά το πέρας αυτού, η τράπεζα θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση ισχυρότερου προγράμματος επαναγοράς ιδίων, συνολικού ύψους 552 εκατ. ευρώ. Τα 252 εκατ. ευρώ αφορούν το πλαίσιο επιβράβευσης από κέρδη χρήσης 2025, ενώ τα 300 εκατ. ευρώ που θα προστεθούν αφορούν ανάλωση πλεονάζοντος κεφαλαίου . Το εύρος τιμών για την αγορά μετοχών προτείνεται να είναι από 1 – 30 ευρώ, και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 2028.

Από το πρόγραμμα των 252 εκατ. ευρώ, μετοχές αξίας 20 εκατ. δεν θα ακυρωθούν, αλλά θα διατεθούν δωρεάν σε ανώτατα στελέχη και εργαζομένους.

Όπως αναφέρεται από την διοίκηση της Εθνικής, το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών επιλέγεται ως το κατάλληλο μέσο ανταμοιβής των μετόχων, καθώς επιτρέπει ευέλικτη και προσανατολισμένη στην αγορά απόδοση κεφαλαίου, ενώ ενισχύει την κεφαλαιακή αποτελεσματικότητα μέσω της μεταγενέστερης ακύρωσης των αγοραζόμενων μετοχών. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση βασικών μεγεθών ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων των κερδών ανά μετοχή.

Επιπλέον, οι μέτοχοι θα λάβουν σε μετρητά, συνολικό ποσό μερίσματος 464 εκατ. ευρώ ή 0,5072 μεικτό ανά μετοχή. Ήδη η τράπεζα έχει προχωρήσει στη διανομή προσωρινού μερίσματος 200 εκατ. ευρώ και υπό αυτό το πρίσμα οι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν ακόμη 264 εκατ. ευρώ (ημερομηνία αποκοπής 9 Ιουνίου, καταβολή στις 12 Ιουνίου).

Τέλος, το ΔΣ της τράπεζας προτείνει προς έγκριση στην ΕΓΣ την καταβολή μεταβλητών αποδοχών (bonus) 36,5 εκατ. ευρώ σε επιλέξιμα ανώτατα στελέχη – προσωπικό της τράπεζας από τα κέρδη της χρήσης 2025. Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών θα διανεμηθεί σε περίπου 3.750 εργαζομένους της τράπεζας.