Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, April 1
    Επικοινωνία-Μητσοτάκη-με-τον πρόεδρο-των-ΗΑΕ-– Ο-πρωθυπουργός-υπογράμμισε-την-ανάγκη-για-αποκλιμάκωση-και-αυτοσυγκράτηση
    Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση

    Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ – Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan. 

    Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

    Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου. 

    Υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.

    - sofokleous10.gr

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply