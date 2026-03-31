Ευρωαγορές: Ο πιο δύσκολος Μάρτιος των τελευταίων έξι χρόνων

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέβηκαν μεν την Τρίτη (31/3), αλλά κατέγραψαν την πιο αρνητική μηνιαία επίδοση των τελευταίων έξι ετών, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία του πολέμου στο Ιράν συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,43%, αφού είχε υποχωρήσει προσωρινά σε αρνητικά επίπεδα μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης και έκλεισε τελικά στις 583,21 μονάδες. Όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και οι περισσότερες περιφερειακές κατηγορίες έκλεισαν την ημέρα με κέρδη. Παρά την ανάκτηση μέρους των απωλειών την Τρίτη, ο Stoxx 600 έκλεισε το Μάρτιο με μηνιαία πτώση 7,99%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια του από τα μέσα του 2022.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε λατά 0,31% στις 22,633.18 μονάδες, ενώ ενισχυτικά έκλεισε και ο FTSE καταγράφοντας κέρδη 0,49% στις 10,177.62 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC αυξήθηκε 0,57% στις 7,816.94 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,47% στις 17,049.60 μονάδες, ενώ άνοδο κατέγραψε και ο ιταλικός MIB κατά 1,12% στις 44,315.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 2,5% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελευταία προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat την Τρίτη. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε από το 1,9% του Φεβρουαρίου και ξεπέρασε κατά πολύ τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2%, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας.

Η Unilever κοντά σε συμφωνία με McCormick

Στα εταιρικά νέα, η εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων Unilever ανακοίνωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τη McCormick για συγχώνευση του κλάδου τροφίμων της με τον Αμερικανό κατασκευαστή μπαχαρικών. Η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Εάν η συναλλαγή προχωρήσει, προβλέπεται να περιλαμβάνει… ένα αρχικό ποσό σε μετρητά περίπου 15,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την πλειονότητα της αντιπαροχής σε μετοχές της McCormick», ανέφερε η Unilever.

«Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναμένεται η Unilever και οι μέτοχοί της να κατέχουν το 65% της συγχωνευμένης εταιρείας». Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι οι μετοχές της Unilever έκλεισαν την Τρίτη με πτώση άνω του 7%.

Ταυτόχρονα, η Novo Nordisk ξεκίνησε την Τρίτη ένα πολυμηνιαίο πρόγραμμα συνδρομών για τα προϊόντα της Wegovy για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η εταιρεία δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα εξασφαλίσει στους ασθενείς που πληρώνουν με μετρητά χαμηλότερες και «προβλέψιμες» μηνιαίες τιμές.

Οι επιλέξιμοι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν συνδρομή τριών, έξι ή 12 μηνών για την ένεση Wegovy ή για τις δύο υψηλότερες δόσεις του νέου δισκίου με την ίδια επωνυμία.

Η μείωση της τιμής πραγματοποιείται καθώς η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία στοχεύει στη διατήρηση μεριδίου αγοράς απέναντι στον ανταγωνιστή Eli Lilly.

Παρά το γεγονός ότι η Novo ήταν η πρώτη που λάνσαρε ένα φάρμακο GLP-1 για απώλεια βάρους, το μερίδιο της αγοράς της έχει μειωθεί και πλέον καλύπτει μόνο περίπου το 40%, ενώ η Eli Lilly κατέχει το 60% σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις. Οι μετοχές της Novo έκλεισαν την ημέρα με πτώση 0,1%.