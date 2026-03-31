Η-ΕΕ-προετοιμάζεται-για-παρατεταμένη-ενεργειακή-κρίση:-Συστάσεις-της-Κομισιόν-στα-κράτη-μέλη-για-μέτρα-εξοικονόμησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να κινηθούν έγκαιρα, συντονισμένα και με κοινή γραμμή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, εν μέσω της νέας ενεργειακής αναταραχής που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Oρμούζ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας απαιτεί διαρκή παρακολούθηση, ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στενό συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε η ΕΕ να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ΕΕ είναι καλά προετοιμασμένη, χάρη στην υποχρέωση των κρατών-μελών να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση διαταραχών στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμμετέχουν κατά περίπου 20% στην απελευθέρωση άνω των 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του μηχανισμού που συντονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε: «Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ παραμένει εγγυημένη. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια πιθανώς παρατεταμένη διαταραχή του διεθνούς εμπορίου ενέργειας. Γι’ αυτό πρέπει να δράσουμε ήδη τώρα. Και πρέπει να δράσουμε από κοινού, ως πραγματική Ένωση. Μόνο συνεργαζόμενοι μπορούμε να είμαστε ισχυρότεροι και να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας πιο αποτελεσματικά».

Παράλληλα, σε επιστολή που απηύθυνε προς τους υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ, ο Επίτροπος Γιόργκενσεν, κάλεσε τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το συντονισμό τους μέσω της Ομάδας Συντονισμού Πετρελαίου και της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλεια της Ενεργειακής Ένωσης, αλλά και να εξετάσουν μέτρα εξοικονόμησης της ζήτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, όπως συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στο σχέδιο 10 σημείων για τον περιορισμό της χρήσης πετρελαίου.

Η Επιτροπή συστήνει επίσης στα κράτη-μέλη να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων, να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαϊκών προϊόντων στην ενιαία αγορά, ή να αποθαρρύνουν την παραγωγή των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Τονίζεται ακόμη ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση τόσο με τα γειτονικά κράτη-μέλη όσο και με την ίδια την Επιτροπή, ώστε να διατηρηθεί η συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προστατευθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή εισηγείται να αναβληθεί οποιαδήποτε μη επείγουσα συντήρηση διυλιστηρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια στην αγορά της ΕΕ, ενώ επισημαίνει ότι και η αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων θα μπορούσε να συμβάλει στην υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων και στην εκτόνωση των πιέσεων στην αγορά.

Άτυπη τηλεδιάσκεψη υπουργών ενέργειας – Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση ζητά η Κυπριακή Προεδρία

Από την πλευρά της, η κυπριακή Προεδρία επισημαίνει ότι η σημερινή άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας έχει στόχο να διαμορφωθεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας. Όπως αναφέρει αρμόδιος αξιωματούχος, η προτεραιότητα είναι να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια εφοδιασμού, την προσιτή τιμή της ενέργειας και τη σταθερότητα της αγοράς.

Σύμφωνα με την κυπριακή Προεδρία, παρότι η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ παραμένει διασφαλισμένη, η Ευρώπη – ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας – υφίσταται ήδη ισχυρές πιέσεις από τη διεθνή αναταραχή, με τις τιμές του φυσικού αερίου να έχουν αυξηθεί περίπου κατά 70% και του πετρελαίου κατά 50% από την έναρξη της κρίσης.

Στη σημερινή συζήτηση, οι υπουργοί αναμένεται να ανταλλάξουν εκτιμήσεις για τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές ενέργειας, να εντοπίσουν πεδία καλύτερου συντονισμού και να εξετάσουν συγκεκριμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.