Ισχυρή-άνοδος-στη-wall-street-μετά-τα-μηνύματα-αποκλιμάκωσης-από-το-Ιράν

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περί πρόθεσης τερματισμού του πολέμου ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών.

Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones στις 20:20 ώρα Ελλάδας (17:20 GMT) σημείωσε άνοδο 2,1%, φτάνοντας τις 49.164,55 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά 2,5% στις 6.503,08 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με +3,6% και κλείσιμο στις 21.533,15 μονάδες.

Η αντίδραση των αγορών αντικατοπτρίζει την ευαισθησία των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης να ενισχύει τη διάθεση για ρίσκο και να οδηγεί σε άνοδο των μετοχών

Ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η χώρα του διαθέτει «την απαραίτητη βούληση» για να λήξει η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, υπό προϋποθέσεις, γεγονός που λειτούργησε καθησυχαστικά για τις αγορές.