Λιθουανία:-Μειώνονται-κατά-50%-οι-τιμές-στα-εισιτήρια-τρένων-εν-μέσω-των-ανατιμήσεων-στα-καύσιμα

Σε δραστική μείωση των τιμών όλων των εισιτηρίων των τρένων στο εθνικό δίκτυο της χώρας προχωρά η εταιρεία σιδηροδρόμων της Λιθουανίας ως «απάντηση» στην εκτόξευση των τιμών των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση κατά 50% θα ισχύσει από την 1η Απριλίου έως την 31η Μαΐου σε όλα τα εσωτερικά δρομολόγια και για όλες τις κατηγορίες. Η νέα τιμολογιακή παρέμβαση προστίθεται στις υφιστάμενες εκπτώσεις, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους η δημόσια εταιρία LTG Link και το υπουργείο Μεταφορών.

«Από τις οικογένειες μέχρι τους ηλικιωμένους και τους φοιτητές, όλοι θα ωφεληθούν από αυτές τις πιο προσιτές τιμές. Κανείς δεν πρέπει να είναι θύμα της εκτόξευσης των τιμών», ανέφερε στην ανακοίνωση ο υπουργός Γιούρας Ταμίνσκας.

Η LTG Link αποφάσισε να αναστείλει για την περίοδο αυτή «τη δυναμική τιμολόγηση» που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πιο ευνοϊκές τιμές κάνοντας κράτηση το νωρίτερο δυνατό.

Η μείωση δεν αθροίζεται σε άλλες εμπορικές προσφορές όπως η ομαδική τιμολόγηση.