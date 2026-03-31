Μαρινάκης:-Το-ΠΑΣΟΚ-χρησιμοποιεί-με-όλο-και-μεγαλύτερη-ένταση,-ακραία-και-τοξική-ρητορική

Για «ακραία τοξική ρητορική» κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ με δήλωση του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή δηλώσεις του εκπροσώπου της Χαριλάου Τρικούπη για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου. Ο κ. Μαρινάκης τονίζει ότι «διαβάζοντας κανείς την τελευταία ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, συμπεραίνει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί με όλο και μεγαλύτερη ένταση, ακραία και τοξική ρητορική».

Και επισημαίνει -επί της ουσίας, όπως είπε- τα ακόλουθα:

“1. Ο κ. Ανδρουλάκης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήματος για τη διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στις 28 Ιανουαρίου 2026 και κατέθεσε το σχετικό αίτημα στις 4 Μαρτίου 2026.

2. Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, ο καθορισμός της ημερομηνίας γίνεται σε συνεννόηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και το Σώμα, ενώ κατά την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση αυτή προγραμματίζεται εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

3. Η αρχική ημερομηνία η οποία είχε προταθεί από τον πρωθυπουργό για τη διεξαγωγή της συζήτησης η 27η Μαρτίου, όμως, λόγω του ότι το απόγευμα εκείνης της ημέρας ξεκινούσε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αναζητήθηκαν άλλες ημερομηνίες και σήμερα έγιναν οι προβλεπόμενες ενημερώσεις για την Παρασκευή 17 Απριλίου.

4. Μολονότι από τον Κανονισμό της Βουλής, αλλά και την κοινοβουλευτική πρακτική, δεν προβλέπεται συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας σε περίπτωση που, όπως διαρρέεται, ο κ. Ανδρουλάκης έχει κώλυμα για τις 17 Απριλίου, έχει προταθεί στον πρόεδρο της Βουλής και η Πέμπτη 16 Απριλίου ως εναλλακτική ημερομηνία».

Ο κ. Μαρινάκης καταλήγει, λέγοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θα γίνει» και προσθέτει: «Εντούτοις, ειδικά σε μια τόσο ταραγμένη περίοδο παγκοσμίως, η πρόκληση τεχνητών εντάσεων από την αντιπολίτευση και μάλιστα για διαδικαστικά ζητήματα δεν λύνει κανένα πρόβλημα, αλλά αντιθέτως στέλνει μόνο λάθος μηνύματα στην κοινωνία».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.