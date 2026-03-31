Μιούλερ-(ΕΚΤ):-Δεν-μπορώ-να-αποκλείσω-μία-αύξηση-επιτοκίων-τον-Απρίλιο

Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα ύψη, άφησε το μέλος της ΕΚΤ, Μάντις Μιούλερ. «Είναι πολύ δύσκολο να πούμε σε τι κατάσταση μπορεί να βρισκόμαστε μέχρι τα τέλη Απριλίου», τόνισε ο Εσθονός αξιωματούχος την Τρίτη σε συνέντευξή του στο Ταλίν.

«Σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αλλαγές στα επιτόκια ήδη από τον Απρίλιο, εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα» υπογράμμισε σύμφωνα με τo -. Ο ίδιος θα παρακολουθεί στενά τους μισθούς και την αγορά εργασίας ως βασικούς δείκτες ένδειξης των ευρύτερων πληθωριστικών πιέσεων, ενώ παράλληλα θα κάνει διάκριση μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών όπου η ενέργεια αποτελεί σημαντικός καταλύτης, όπως οι αεροπορικές εταιρείες.

«Για να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι επιχειρήσεις στη Γηραιά Ήπειρο θα πρέπει να αρχίσουν να αυξήσουν περισσότερο τους μισθούς», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει επίσης να έχουν κατά νου τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην αγορά αλλά και μεταξύ των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ οι περισσότεροι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ ζητούν χρόνο για να αξιολογήσουν πόσο μεγάλο θα είναι το «χτύπημα» στον πληθωρισμό στην Ευρώπη, ορισμένοι ήδη δηλώνουν έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Οι traders προεξοφλούν αυξήσεις έως και 75 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ φέτος, καθώς οι μάχες στη Μέση Ανατολή περιορίζουν τις ενεργειακές προμήθειες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.