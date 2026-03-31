Νετανιάχου:-Έχουμε-πετύχει-πάνω-από-τους-μισούς-στόχους-του-πολέμου-κατά-του-Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχουν επιτευχθεί περισσότεροι από τους μισούς στόχους του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, αποφεύγοντας να προσδιορίσει πότε θα τερματιστεί η σύρραξη.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, υποστήριξε επίσης ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταρρεύσει εκ των έσω, διευκρινίζοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί επίσημο στόχο των επιχειρήσεων.

«Έχουμε ξεπεράσει τα μισά του δρόμου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά, σημείωσε ότι η εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πλήγματα σε Φρουρούς της Επανάστασης και στρατιωτικές υποδομές

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι χιλιάδες μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν σκοτωθεί, καθώς και ηγετικά στελέχη τους.

«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης και «σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται κοντά στο να εξαλείψουν τη βιομηχανική βάση παραγωγής όπλων του Ιράν.

«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», σημείωσε.

Εκτιμήσεις για τη διάρκεια του πολέμου

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε νωρίτερα ότι ο πόλεμος ενδέχεται να διαρκέσει «εβδομάδες» και όχι «μήνες», εκφράζοντας παράλληλα αισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με στοιχεία εντός της ιρανικής κυβέρνησης, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

«Το καθεστώς μπορεί να καταρρεύσει εκ των έσω»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς ενδέχεται να καταρρεύσει εσωτερικά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν αποτελεί επίσημο στόχο του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Οκτωβρίου.

«Εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η στρατηγική επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών, βαλλιστικών και πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν λόγω των συνεχών αεροπορικών βομβαρδισμών, οι οποίοι, όπως ανέφερε, οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος».